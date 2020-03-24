تعرف على مواعيد عمل البنوك والبورصة بعد التعديل

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٥ م

البنوك

قرر البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، تعديل مواعيد عمل البنوك، لتبدأ من الساعة 9.30 صباحا إلى 1.30 ظهرا وذلك بالنسبة للعملاء، وأضاف المركزي في بيان له، أن مواعيد العمل بالنسبة لموظفي البنوك ستكون من الساعة 9 صباحا إلى الثانية ظهرا. وقال المركزي إن تعديل مواعيد عمل البنوك نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وفي سبيل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتباراً من الـ 7 مساءً وحتى 6 صباحاً لمدة أسبوعين.

في سياق موازي قررت إدارة البورصة المصرية تعديل مواعيد جلسة التداول، وذلك خلال فترة حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7مساء وحتى 6 صباحا كما يلي، وذلك لضمان استقرار عمليات التسويات اللازمة بعد التداول: - تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات



في سياق موازي قررت إدارة البورصة المصرية تعديل مواعيد جلسة التداول، وذلك خلال فترة حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7مساء وحتى 6 صباحا كما يلي، وذلك لضمان استقرار عمليات التسويات اللازمة بعد التداول:



- تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً



- تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.



- تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً.



- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين و الاربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة12 ظهراً.



- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً.







