12 ساعة فقط.. مواعيد مترو الأنفاق الجديدة بعد إعلان حظر التجول

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:١٨ م

مترو الأنفاق

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، تغيير مواعيد تشغيل القطارات اعتبارا من يوم عد الأربعاء، موضحا أن "المترو سيعمل من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساءً"، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال على البلاد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، في مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة المتبعة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات جديدة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، والتي يبدأ تطبيقها من صباح غد الأربعاء، وتتمثل هذه الإجراءات في: 1- حظر حركة المواطنين