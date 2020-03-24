12 ساعة فقط.. مواعيد مترو الأنفاق الجديدة بعد إعلان حظر التجول

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، تغيير مواعيد تشغيل القطارات اعتبارا من يوم عد الأربعاء، موضحا أن "المترو سيعمل من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساءً"، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال على البلاد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، في مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة المتبعة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات جديدة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، والتي يبدأ تطبيقها من صباح غد الأربعاء، وتتمثل هذه الإجراءات في:
1- حظر حركة المواطنين
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، في مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة المتبعة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات جديدة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، والتي يبدأ تطبيقها من صباح غد الأربعاء، وتتمثل هذه الإجراءات في:
1- حظر حركة المواطنين من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
2- إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
3- إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، ولا يسري هذا القرار على الصيدليات والسوبر ماركت.
4- غلق جميع المقاهي والكازينوهات والمقاهي والملاهي الليلية غلقا كاملا.
5- اقتصار العمل في المطاعم على خدمة توصيل الطلبات للمنازل.
6- تعليق جميع خدمات الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل الشهر العقاري والمرور.
7- مد سريان عمل المستخرجات الرسمية مثل البطاقة والرخصة، طوال مدة الحظر.
8- غلق كافة النوادي الرياضية ومراكز الشباب.
9- مد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى.
10- تطبيق العقوبات في قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارت وتبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.