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شراكة بين «فودافون» و«نهضة مصر» للتعلم عن بعد

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:١٠ م
فودافون ونهضة مصر
فودافون ونهضة مصر
أعلنت مؤسسة ?ودافون مصر لتنمية المجتمع، عن تعاونها مع دار “نهضة مصر” للنشر، لإطلاق مبادرة تدعم الطلاب المصريين لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار الحكومة المصرية بتعليق الدراسة في الوقت الراهن كإجراء احترازي. وتقتضي هذه الشراكة إطلاق مؤسسة ?ودافون مصر لمنصة تعليمية إلكترونية تتيح عليها نهضة مصر مصادر ومحتوى تعليمي رقمي من السلسلة التعليمية الأشهر “الأضواء”. ويكون الدخول على المنصة وتصفحها “مجانا” للمستخدمين، كما تضم المنصة فيديوهات شرح من قبل مدرسين متخصصين يتم إنتاجها حاليا خصيصًا لتغطى تلك الفترة الطارئة.
كما تضم المنصة وسائل تقييم متعددة وأسئلة تفاعلية وأدوات تواصل مباشر مع المدرسين، وتهدف “تعليمي” دعم الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية، كما تدعم الآباء الذين يعدون من أهم الداعمين للطلاب الآن ولمتابعة أداء أبنائهم.وقال المهندس محمد حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، إن هذه الشراكة
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السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (1)

اجراءات جديدة من الغرف التجارية لتوفير السلع خلال حظر التجوال

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن اتخاذ إجراءات جديدة لإدارة الأزمة تزامنا مع قرار الحكومة بحظر التجوال من الساعة الـ7 مساءا حتي الـ6 صباحا لمدة اسبوعين. وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد، إن قرار حظر التجوال الجزئي يأتي لمواجهة فيروس كورونا وتفادي تداعياته السلبية علي الشارع المجتمعي المصري بشكل عام، مطالبا المواطنين الالتزام بقرار الحظر لتخطي هذه الفترة العصيبة. وأكد على أن غرف العمليات تحولت الي غرفة لإدارة الأزمة فيما يتعلق بالسوق في مختلف المحافظات من خلال الانعقاد المستمر والمتابعة اللحظية لحالة السوق ومدي توافر السلع ورفع تقارير لحظية عن كافة السلع ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والإعلان عن وضع السوق أولا بأول .
الاستعلام-الائتمانى-بنوك

تعرف على مواعيد عمل البنوك والبورصة بعد التعديل

قرر البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، تعديل مواعيد عمل البنوك، لتبدأ من الساعة 9.30 صباحا إلى 1.30 ظهرا وذلك بالنسبة للعملاء، وأضاف المركزي في بيان له، أن مواعيد العمل بالنسبة لموظفي البنوك ستكون من الساعة 9 صباحا إلى الثانية ظهرا. وقال المركزي إن تعديل مواعيد عمل البنوك نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وفي سبيل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتباراً من الـ 7 مساءً وحتى 6 صباحاً لمدة أسبوعين.
بورصة (2)

البورصة تعاود الهبوط وتخسر 6 مليارات جنيه

استهلت البورصة المصرية جلسة، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.1 مليار جنيه، لتصل الى مستوى 534.7 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جى إكس 30" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 9918 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 906.1 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 100" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1010 نقطة.
دولارات

توقعات بتراجع التدفقات النقدية الى 12 مليار دولار بسبب كورونا

توقع بنك استثمار فاروس في مذكرة بحثية له، انخفاض حجم التدفقات النقدية من العملات الأجنبية إلى مصر بنحو 12.1 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي الجاري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري. كما توقع فاروس، أن تصل إيرادات هذه المصادر التي تتضمن السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك غير المباشر إلى 33.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار. وقال فاروس إن من المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى بين 6 و8 مليارات دولار.
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طارق-شوقى

طارق شوقي: لدينا حلول لمشكلات «التعلم عن بعد»

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إن الوزارة لديها حلولا للعقبات التي ربمت يواجهها الطلاب في أثناء استخدام تطبيق "التعلم عن بعد"، سواء تمثلت فى عدم وجود إنترنت أو شريحة موبايل، أو أي مشكلة أخرى، قائلا: "إلى طلاب سنوات النقل من 3 ابتدائي إلى 2 إعدادي من لا يستطيع الوصول إلى الإنترنت أو القنوات التعليمية لتنفيذ المشروع البحثي سوف يبدأ العام الدراسى الجديد قبل الموعد الرسمي بأسبوعين لاستكمال المنهج والتقييم".
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