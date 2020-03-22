شراكة بين «فودافون» و«نهضة مصر» للتعلم عن بعد

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:١٠ م

فودافون ونهضة مصر

أعلنت مؤسسة ?ودافون مصر لتنمية المجتمع، عن تعاونها مع دار “نهضة مصر” للنشر، لإطلاق مبادرة تدعم الطلاب المصريين لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار الحكومة المصرية بتعليق الدراسة في الوقت الراهن كإجراء احترازي. وتقتضي هذه الشراكة إطلاق مؤسسة ?ودافون مصر لمنصة تعليمية إلكترونية تتيح عليها نهضة مصر مصادر ومحتوى تعليمي رقمي من السلسلة التعليمية الأشهر “الأضواء”. ويكون الدخول على المنصة وتصفحها “مجانا” للمستخدمين، كما تضم المنصة فيديوهات شرح من قبل مدرسين متخصصين يتم إنتاجها حاليا خصيصًا لتغطى تلك الفترة الطارئة.

كما تضم المنصة وسائل تقييم متعددة وأسئلة تفاعلية وأدوات تواصل مباشر مع المدرسين، وتهدف “تعليمي” دعم الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية، كما تدعم الآباء الذين يعدون من أهم الداعمين للطلاب الآن ولمتابعة أداء أبنائهم.وقال المهندس محمد حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، إن هذه الشراكة