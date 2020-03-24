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السيسي يحذر من الإخلال بقرارات الحكومة: سنتصدى بكل حزم

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أي محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة اليوم الثلاثاء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أجهزة الدولة ستتصدى لهذه المحاولات بكل حزم وحسم في إطار القانون.
وقال الرئيس السيسي، عبر فيسبوك: "لقد أقرت الحكومة اليوم، مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة انتشار ?يروس كورونا، وهي إجراءات ملحة من شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار ال?يروس وتقليل نسب الاصابة به". وتابع: "لذا فإننى أهيب بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، كما أؤكد أن الدولة
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

الأوقاف: تعديل أذان ظهر الجمعة.. والصلاة في المنازل بدون خطبة

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تنبيها بشأن صلاة الجمعة، مؤكدا في بيان اليوم الإثنين، أن"الجمعة ستصلى ظهرا بالمنازل من غير خطبة، كصلاة ظهر عادية في أي يوم من الأيام، إلى أن يرفع الله (عز وجل) البلاء عن البلاد والعباد"، وذلك في إطار قرار وقف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
مترو-الانفاق-الخط-الثانى

12 ساعة فقط.. مواعيد مترو الأنفاق الجديدة بعد إعلان حظر التجول

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، تغيير مواعيد تشغيل القطارات اعتبارا من يوم عد الأربعاء، موضحا أن "المترو سيعمل من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساءً"، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال على البلاد.
نيفين القباج

تعديل مواعيد واستثناءات.. خطة جديدة لصرف معاشات شهر أبريل

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خطة جديدة لصرف المعاشات في إطار الإجراءات الاحترازية التي تأخذها الخكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ وضعت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل، للتيسير عليهم ومنع التكدس أمام منافذ الصرف.
الفريق-محمد-فريد-رئيس-الأركان (2)

رئيس الأركان يتفقد جاهزية النصر للكيماويات

على خلفية مكافحة فيروس كورونا وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة القوات المسلحة في تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
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مترو-الانفاق-الخط-الثانى

12 ساعة فقط.. مواعيد مترو الأنفاق الجديدة بعد إعلان حظر التجول

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، تغيير مواعيد تشغيل القطارات اعتبارا من يوم عد الأربعاء، موضحا أن "المترو سيعمل من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساءً"، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال على البلاد.
المتحدث-العسكري

المتحدث العسكري ينفي انتشار الجيش لفرض حظر تجوال بالمحافظات

نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكرى، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن بدء القوات المسلحة فى الانتشار بمحافظات الجمهورية، لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا. مطالبا جميع وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الإجتماعى عدم ترويج الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الإنسياق وراء أى إدعاءات مغرضة.نفى المتحدث العسكرى صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن بدء القوات المسلحة فى الانتشار بمحافظات الجمهورية، لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
التحرير

تعقيم وعمل من المنزل.. «التحرير» تتخذ سلسلة إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا

في خطوة احترازية جديدة للحفاظ على سلامة العاملين، وتنفيذًا لعدد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بادرت مؤسسة التحرير للطباعة والنشر والتوزيع، بتعقيم وتطهير مقر الجريدة في شارع سوريا، مساء اليوم الثلاثاء، ومنحت جميع العاملين راحة، مع استمرار العمل من المنزل بالنسبة للصحفيين والمحررين، حرصًا على تأدية رسالتهم، وتزويد المواطنين بآخر المستجدات محليًّا وعالميًّا من خلال الخدمات الإخبارية المقدمة من المؤسسة.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

500 جنيه.. القوى العاملة تصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة

قرر محمد سعفان وزير القوى العاملة محمد سعفان، صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه، تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، وأوضحت الوزراة في بيان، إن المنحة تأتي للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل هذه الفئة، فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد.
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