السيسي يحذر من الإخلال بقرارات الحكومة: سنتصدى بكل حزم

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أي محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة اليوم الثلاثاء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أجهزة الدولة ستتصدى لهذه المحاولات بكل حزم وحسم في إطار القانون.

وقال الرئيس السيسي، عبر فيسبوك: "لقد أقرت الحكومة اليوم، مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة انتشار ?يروس كورونا، وهي إجراءات ملحة من شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار ال?يروس وتقليل نسب الاصابة به". وتابع: "لذا فإننى أهيب بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، كما أؤكد أن الدولة