الأوقاف: تعديل أذان ظهر الجمعة.. والصلاة في المنازل بدون خطبة
٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٩ م
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تنبيها بشأن صلاة الجمعة، مؤكدا في بيان اليوم الإثنين، أن"الجمعة ستصلى ظهرا بالمنازل من غير خطبة، كصلاة ظهر عادية في أي يوم من الأيام، إلى أن يرفع الله (عز وجل) البلاء عن البلاد والعباد"، وذلك في إطار قرار وقف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأوضح وزير الأوقاف: "بالنسبة للأذان سيكون أذانًا واحدًا فقط هو أذان الظهر، ويتم إضافة كلمة واحدة إلى قول المؤذن: ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم : لتكون على النحو التالي: ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلـوا في رحالكم ظهرًا"، مؤكدا أن أن صلاة الجمعة لا تنعقد في المنزل على الإطلاق.وكانت وزارة
وأوضح وزير الأوقاف: "بالنسبة للأذان سيكون أذانًا واحدًا فقط هو أذان الظهر، ويتم إضافة كلمة واحدة إلى قول المؤذن: ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم : لتكون على النحو التالي: ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلـوا في رحالكم ظهرًا"، مؤكدا أن أن صلاة الجمعة لا تنعقد في المنزل على الإطلاق.
وكانت وزارة الأوقاف، قد أصدرت يوم السبت الماضي، قرارا بمنع صلاة الجماعة وإغلاق المساجد والزويا، موضحة في بيان: "بناءً على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر، قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات".