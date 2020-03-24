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الأوقاف: تعديل أذان ظهر الجمعة.. والصلاة في المنازل بدون خطبة

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٩ م
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تنبيها بشأن صلاة الجمعة، مؤكدا في بيان اليوم الإثنين، أن"الجمعة ستصلى ظهرا بالمنازل من غير خطبة، كصلاة ظهر عادية في أي يوم من الأيام، إلى أن يرفع الله (عز وجل) البلاء عن البلاد والعباد"، وذلك في إطار قرار وقف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأوضح وزير الأوقاف: "بالنسبة للأذان سيكون أذانًا واحدًا فقط هو أذان الظهر، ويتم إضافة كلمة واحدة إلى قول المؤذن: ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم : لتكون على النحو التالي: ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلـوا في رحالكم ظهرًا"، مؤكدا أن أن صلاة الجمعة لا تنعقد في المنزل على الإطلاق.وكانت وزارة
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