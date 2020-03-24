«بسبب حظر التجوال».. 4 قرارات مهمة للنائب العام

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بشأن تنظيم العمل بالنيابات عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراء حظر التجوال من الـ7 مساءً إلى الـ6 صباحًا لمدة 15 يومًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
1_إلغاء أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار العمل في النيابات بالفترة الصباحية حتى الساعة الخامسة مساء بحد أقصى.
2_تخفيض أعداد أعضاء وموظفي النيابات المتواجدين لتسيير العمل مع مراعاة الحالات المرضية والأسرية المشار إليها بالقرار السابق للسيد رئيس مجلس الوزراء.
3-تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية مؤقتا، وإحالة كافة أعمالها للنيابات الكلية التابعة لها.
4_مراعاة أعمال أحكام قانون الطوارئ لسنة 1958 والقرارات المتعلقة به في ضوء ما سبق التوجيه به.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء في مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة المتبعة للتصدي لفيروس
3-تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية مؤقتا، وإحالة كافة أعمالها للنيابات الكلية التابعة لها.
4_مراعاة أعمال أحكام قانون الطوارئ لسنة 1958 والقرارات المتعلقة به في ضوء ما سبق التوجيه به.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء في مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة المتبعة للتصدي لفيروس كورونا، إن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات جديدة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، والتي يبدأ تطبيقها من صباح غد الأربعاء، وتتمثل هذه الإجراءات في:
1- حظر حركة المواطنين من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
2- إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
3- إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، ولا يسري هذا القرار على الصيدليات والسوبر ماركت.
4- غلق جميع المقاهي والكازينوهات والمقاهي والملاهي الليلية غلقا كاملا.
5- اقتصار العمل في المطاعم على خدمة توصيل الطلبات للمنازل.
6- تعليق جميع خدمات الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل الشهر العقاري والمرور.
7- مد سريان عمل المستخرجات الرسمية مثل البطاقة والرخصة، طوال مدة الحظر.
8- غلق كافة النوادي الرياضية ومراكز الشباب.
9- مد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى.
10- تطبيق العقوبات في قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارت وتبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.