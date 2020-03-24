«بسبب حظر التجوال».. 4 قرارات مهمة للنائب العام

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٥ م

النائب العام

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بشأن تنظيم العمل بالنيابات عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراء حظر التجوال من الـ7 مساءً إلى الـ6 صباحًا لمدة 15 يومًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 1_إلغاء أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار العمل في النيابات بالفترة الصباحية حتى الساعة الخامسة مساء بحد أقصى. 2_تخفيض أعداد أعضاء وموظفي النيابات المتواجدين لتسيير العمل مع مراعاة الحالات المرضية والأسرية المشار إليها بالقرار السابق للسيد رئيس مجلس الوزراء.

3-تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية مؤقتا، وإحالة كافة أعمالها للنيابات الكلية التابعة لها. 4_مراعاة أعمال أحكام قانون الطوارئ لسنة 1958 والقرارات المتعلقة به في ضوء ما سبق التوجيه به. وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء في مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة المتبعة للتصدي لفيروس