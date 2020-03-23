Vivo تتخذ تدابير احترازية للحماية من فيروس كورونا

الشركة تطبق أعلى معايير التعقيم والنظافة العامة لحماية عملائها وموظفيها، مع استخدامها للتكنولوجيا المبتكرة من أجل مساعدة البشر حول العالم في البقاء على اتصال

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م

فيفو

قامت vivo باتخاذ وتطبيق سلسلة من المعايير والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وصحة المجتمعات التي تعمل بها. فخلال هذه الفترة الصعبة، تزداد أهمية الأجهزة والتطبيقات التكنولوجية مثل الهواتف الذكية أكثر من أي وقت مضى في مساعدة البشر في البقاء على اتصال مع أحبائهم، خاصة في المجتمعات التي فرضت حظراً للتجول أو معاييراً للعزل الذاتي المنزلي على هامش أحداث انتشار فيروس الكورونا، وذلك باعتبار فيفو شركة عالمية رائدة، وواحدة من كبرى الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا.

حماية العملاء والموظفين قررت Vivo استمرار العمل بمتاجرنا ومراكز خدماتنا، وكذلك متاجر التجزئة المعتمدة في مصر، لدعم عملائنا، مع قيامنا في الوقت نفسه بتنفيذ سلسلة من معايير التعقيم والنظافة العامة في كافة أماكننا ومنشآتنا. ومن أجل تقليل مخاطر انتقال العدوى، تم امداد العاملين في الشركة بمنتجات التعقيم