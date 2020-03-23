Vivo تتخذ تدابير احترازية للحماية من فيروس كورونا
الشركة تطبق أعلى معايير التعقيم والنظافة العامة لحماية عملائها وموظفيها، مع استخدامها للتكنولوجيا المبتكرة من أجل مساعدة البشر حول العالم في البقاء على اتصال
تحرير:أحمد البرماوي
٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م
فيفو
قامت vivo باتخاذ وتطبيق سلسلة من المعايير والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وصحة المجتمعات التي تعمل بها. فخلال هذه الفترة الصعبة، تزداد أهمية الأجهزة والتطبيقات التكنولوجية مثل الهواتف الذكية أكثر من أي وقت مضى في مساعدة البشر في البقاء على اتصال مع أحبائهم، خاصة في المجتمعات التي فرضت حظراً للتجول أو معاييراً للعزل الذاتي المنزلي على هامش أحداث انتشار فيروس الكورونا، وذلك باعتبار فيفو شركة عالمية رائدة، وواحدة من كبرى الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا.
حماية العملاء والموظفين
قررت Vivo استمرار العمل بمتاجرنا ومراكز خدماتنا، وكذلك متاجر التجزئة المعتمدة في مصر، لدعم عملائنا، مع قيامنا في الوقت نفسه بتنفيذ سلسلة من معايير التعقيم والنظافة العامة في كافة أماكننا ومنشآتنا. ومن أجل تقليل مخاطر انتقال العدوى، تم امداد العاملين في الشركة بمنتجات التعقيم
حماية العملاء والموظفين
قررت Vivo استمرار العمل بمتاجرنا ومراكز خدماتنا، وكذلك متاجر التجزئة المعتمدة في مصر، لدعم عملائنا، مع قيامنا في الوقت نفسه بتنفيذ سلسلة من معايير التعقيم والنظافة العامة في كافة أماكننا ومنشآتنا. ومن أجل تقليل مخاطر انتقال العدوى، تم امداد العاملين في الشركة بمنتجات التعقيم المختلفة، مع زيادة عدد مرات التطهير وتعقيم المتاجر بصورة كاملة. يرجى كذلك من عملائنا ارتداء الأقنعة الواقية عند زيارة متاجرنا، كما نوفر هذه الأقنعة لمن يحتاج إليها من عملائنا.
أما بالنسبة للموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء والمستهلكين، فقد أصدرت Vivo تعليماتها لهم بالمحافظة على مسافة آمنة بينهم وبين العملاء أثناء استعراض المنتجات، مع تعقيم كافة الهواتف الذكية بصورة منتظمة والمحافظة على السلوكيات والممارسات الخاصة بالتعقيم والنظافة الشخصية بصورة دائمة.
إجراءات الصحة والسلامة للعاملين في Vivo
لقد وضعت Vivo مصر مجموعة من السياسات الداخلية لضمان سلامة وصحة العاملين بالشركة في مصر، مثل إجراءات العزل المنزلي الذاتي والقياس اليومي لدرجة الحرارة، واطلاع الموظفين بأحدث المعلومات عن موقف انتشار فيروس كورونا المستجد أولاً بأول.
وبعد انتشار الفيروس في مصر والشرق الأوسط، قامت Vivo بتفعيل دور فريق الاستجابة للطوارئ، والذي يُطلع العاملين على آخر المستجدات والمعلومات حول الفيروس وانتشاره، كما تتضمن تلك المعلومات سلسلة من التوصيات والنصائح المتعلقة بكيفية حماية الموظف لنفسه وغيره، والقيام بالترتيبات اللازمة بمرونة أداء الأعمال (مثل تطبيق سياسة العمل من المنزل)، وكذلك كيفية دعم العاملين الذين أصيبوا بالمرض.
هذا وقد قامت Vivo مصر بتعليق كافة الأنشطة التي تتطلب التواجد الفعلي للعاملين والعملاء، ونصحت كل الموظفين بالعمل من المنزل، وحثتهم على اجراء الاجتماعات عبر الهاتف بدلاً من الاجتماعات المكتبية.
هذا وتتوافق هذه الإجراءات والمعايير الصارمة مع ما تتخذه السلطات المصرية المختصة للحد من انتشار الفيروس.
توفر الشركة كذلك الأقنعة الواقية ومطهرات اليد لكل العاملين في الشركة.
دعم المجتمعات المحلية
إنّ مكافحة فيروس كورونا COVID-19 لا يقتصر فقط على تطبيق معايير السلامة. وباعتبارنا شركة عالمية مسئولة، تستخدم Vivo تطبيقاتها التكنولوجية لمساعدة المجتمعات خلال تلك الأوقات الصعبة. ففي الصين على سبيل المثال، قمنا بإطلاق خاصية التنبيه بمرض الالتهاب الرئوي على هواتفنا الذكية، وهي خاصية تزيد من وعي المستخدمين وتخبرهم بحالة الوباء أولاً بأول، حتى يتمكنوا من المحافظة على سلامتهم وحماية عائلاتهم وأحبائهم.
إننا نواصل أيضاً متابعتنا الدقيقة لتطورات فيروس كورونا المستجد في مصر، للقيام بالتقييم المتواصل وتحديد مدى تأثير ذلك على عملياتنا التشغيلية في مصر، بما يضمن صحة وسلامة العاملين بالشركة والعملاء على حد سواء.
وتعد شركة فيفو أحدث الشركات الوافدة للسوق المصري وهو العام الأول الذي تتنافس فيه مع عمالقة بحجم سامسونج وهواوي وأوبو.