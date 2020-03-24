«كنت حرامي وكداب».. هنيدي يسخر من جده في فول الصين العظيم

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٤ م

محمد هنيدي

كعادته يشارك الفنان محمد هنيدي، حدث جمهوره الأحداث، لكنه يعلق عليها بطريقته الخاصة التي لا تخلو من الكوميديا، إذ سخر هنيدي من الأنباء المتداولة عن ظهور فيروس جديد في الصين يدعى «هانتا»، في الوقت الذي يشهده العالم من أزمة انتشار فيروس كورونا، ونشر «هنيدي» صورة من مشهد يجمعه بالفنان سامي سرحان، من فيلم «فول الصين العظيم»، الذي كان يقنعه فيه بأن «الصين حلوة»، ليعلق هنيدي: «الله يرحمك يا جدي.. كنت حرامي وكمان كداب».

وفي وقت سابق وجه الفنان «هنيدي» رسالة لمتابعيه للوقاية من فيروس كورونا من خلال فيديو على حسابه عبر تويتر،: «ده مثال على الصين وإزاي قدرت توقف الكورونا .. دلوقتي الحياة بدأت ترجع للصين من تاني المدارس رجعت .. وكله رجع هيشتغل والحياة هتبقى طبيعية». https://t.co/lIPdvu5E5Y —