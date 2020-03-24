مصرع شخص وإصابة 15 في حادث تصادم بالأقصر

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٢ م

حادث -أرشيفية

اصطدامت سيارة ميكروباص بسيارة نقل على الطريق الزراعي الشرقي أمام مدينة البياضية جنوب الأقصر، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين. اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من مركز شرطة الأقصر، يفيد باصطدام سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، أسفل كوبري بالطريق الزراعي الشرقي بمنطقة البياضية، ووقوع متوفي ومصابين.

بالإنتقال والفحص تبين مصرع "عبد الرؤوف. ع" 54 عاما، وإصابة كلا من: "عبد الناصر. ع" 51 عاما، و"حسن. أ" 40 عاما، و"عبد السلام. م" 61 عاما، و"عيد. ب" 65 عاما، و"أحمد. م" 25 عاما، و"أحمد. م" 25 عاما. كما أصيب: "عبد الهادي.م" 32 عاما، و"بها. م" 49 عاما، و"عيد. م" 35 عاما، و"محمد. ح" 30 عاما، و"خالد.م.أ"