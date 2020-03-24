جريمة

مصرع شخص وإصابة 15 في حادث تصادم بالأقصر

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٢ م
حادث -أرشيفية
حادث -أرشيفية
اصطدامت سيارة ميكروباص بسيارة نقل على الطريق الزراعي الشرقي أمام مدينة البياضية جنوب الأقصر، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين. اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من مركز شرطة الأقصر، يفيد باصطدام سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، أسفل كوبري بالطريق الزراعي الشرقي بمنطقة البياضية، ووقوع متوفي ومصابين.
بالإنتقال والفحص تبين مصرع "عبد الرؤوف. ع" 54 عاما، وإصابة كلا من: "عبد الناصر. ع" 51 عاما، و"حسن. أ" 40 عاما، و"عبد السلام. م" 61 عاما، و"عيد. ب" 65 عاما، و"أحمد. م" 25 عاما، و"أحمد. م" 25 عاما. كما أصيب: "عبد الهادي.م" 32 عاما، و"بها. م" 49 عاما، و"عيد. م" 35 عاما، و"محمد. ح" 30 عاما، و"خالد.م.أ"
اقرأ المزيد
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

«بسبب حظر التجوال».. 4 قرارات مهمة للنائب العام

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بشأن تنظيم العمل بالنيابات عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراء حظر التجوال من الـ7 مساءً إلى الـ6 صباحًا لمدة 15 يومًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 1_إلغاء أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار العمل في النيابات بالفترة الصباحية حتى الساعة الخامسة مساء بحد أقصى. 2_تخفيض أعداد أعضاء وموظفي النيابات المتواجدين لتسيير العمل مع مراعاة الحالات المرضية والأسرية المشار إليها بالقرار السابق للسيد رئيس مجلس الوزراء.
انهيار- العقار (3)

مصرع ربة منزل وإصابة آخرين في انهيار عقار بإمبابة

شهدت منطفة مساكن ناصر بإمبابة، اليوم الثلاثاء، انهيارا جزئيا في عقار سكني، مما تسبب فى مصرع ربة منزل وإصابة شخصين آخرين، وعلى الفور تم نقل المتوفاة والمصابين إلى أقرب مستشفى، بينما يتولى رجال الحماية المدنية رفع الأجزاء المنهارة، للتحقق من عدم وجود أشخاص آخرين أسفل الحوائط المنهارة، واتخذ رجال الحي الاحتياطات اللازمة لتأمين المساكن المجاورة، وجارى تشكيل لجنة هندسية لفحص مدى تأثير الانهيار بالعقار على العقارات المجاورة، واتخاذ إجراءات إتمام إزالة العقار بشكل آمن.
مخدر-الحشيش (4)

ضبط وكرين لتصنيع المخدرات بالشرقية والإسماعيلية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملات لاستهداف أوكار لتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، وداهمت القوات مصنعين لتركيب المواد المخدرة بالشرقية والإسماعيلية، وضبط بداخلهما 237 طربة حشيش، بوزن 24 كيلوجراما، وماكينات لكبس المخدرات، وخلاطات لدمج الحشيش بمركبات مخدرة أخرى، تمثل خطورة على الصحة العامة للمتعاطي، ومن المقرر استمرار المداهمات في سياق جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

الأمن يفض مشاجرة بالأسلحة بين أبناء عمومة بسوهاج

شهد مركز جرجا، بمحافظة سوهاج، مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين أبناء عمومة، بسبب خلافات الجيرة بين الفريقين، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيات متفرقة لتلقي العلاج، مع التحفظ الأمني عليهم لسماع إفادتهم في محضر الشرطة، وجار ضبط باقي طرفي المشاجرة، لإحالتهما للنيابة للتحقيق معهم باتهامات التجمهر وحيازة أسلحة، والبلطجة واستعراض القوة، وإحداث إصابات عمدية والشروع فى القتل، وفرضت قوات الأمن أكمنة بالبلدة لمنع تجدد الاشتباك بين الطرفين.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث المنيب-10

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل تسبب في انقلاب السيارة بمدخل قرية بني عدي دائرة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين. اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغًا من أهالي مركز منفلوط بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل ووجود مصابين ووفاة شاب.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (3)

إصابة 7 أطفال ومشرفة في تصادم سيارتين بالبحيرة

حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى تقل أطفال حضانة بطريق "المعدية - إدكو" أمام قرية النمرة 5، أسفر عن إصابة 7 أطفال ومشرفة الحضانة. اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق إدكو قرية المعدية أمام قرية نمرة 5 ووجود مصابين. الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث وبالمعاينة تبين اصطدام سيارتين أحداهما مخصصة لنقل تلاميذ الحضانة، وتبين إصابة 7 أطفال ومشرفة.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

الأنبوبة انفجرت.. مصرع سيدة وإصابة شخصين في حريق بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب شخصين آخرين في حريق منزل بقرية كوم بدار بدائرة مركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج. اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مركز شرطة المنشاة يفيد بنشوب حريق ووجود متوفاة ومصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين من التحريات اندلاع حريق في منزل مكون من طابقين ملك ناصر عبداللاه عرابي، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.
جثة-فى-شقة

بسبب تسرب الغاز.. مصرع عروسين في الجيزة

حادث مأسوي شهدته منطقة منشأة القناطر، حيث عثر على جثتي عروسين داخل شقتهما، وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بنطاق المركز، وانتقلت قوة أمنية على الفور لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]