اجراءات جديدة من الغرف التجارية لتوفير السلع خلال حظر التجوال

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٢ م

السلع

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن اتخاذ إجراءات جديدة لإدارة الأزمة تزامنا مع قرار الحكومة بحظر التجوال من الساعة الـ7 مساءا حتي الـ6 صباحا لمدة اسبوعين. وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد، إن قرار حظر التجوال الجزئي يأتي لمواجهة فيروس كورونا وتفادي تداعياته السلبية علي الشارع المجتمعي المصري بشكل عام، مطالبا المواطنين الالتزام بقرار الحظر لتخطي هذه الفترة العصيبة. وأكد على أن غرف العمليات تحولت الي غرفة لإدارة الأزمة فيما يتعلق بالسوق في مختلف المحافظات من خلال الانعقاد المستمر والمتابعة اللحظية لحالة السوق ومدي توافر السلع ورفع تقارير لحظية عن كافة السلع ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والإعلان عن وضع السوق أولا بأول .

وأوضح العربي أن غرف العمليات ستعلن عن أي مستجدات تطرا علي السوق وأماكنها وتوجيه المستهلكين بشكل صحيح نحو الاسواق وايضا الإعلان عن أي اماكن تحتاج الي إمدادات من السلع أن وجد ذلك.وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قد اعلن اليوم عن مجموعة قرارات لمواجهة كورونا منها “حظر حركة المواطنين على كافة