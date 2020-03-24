ترامب: إلغاء صفقة تشريع فيروس كورونا

تحرير:وكالات ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ألغى صفقة تشريع فيروس كورونا، لافتا أنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، حيث صرح بأنه ألغى الصفقة التي تم التوصل إليها في حينه حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون، مشيرًا أن المناقشات حول التشريع بشكل عام لا تزال جارية، وأن بيلوسي قالت: إن الاتفاق حوله قريب، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. ولم تنل حزمة تحفيز اقتصادي بتريليوني دولار لمواجهة كورونا موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قال الديمقراطيون: إنها تقدم القليل من المال للولايات والمستشفيات وتخلو من قيود على صندوق لمساعدة الشركات الكبيرة.

وبموافقة 49 صوتًا مقابل اعتراض 46، لم يحصل الإجراء على الـ60 صوتا اللازمة ليمضي قدما، مع استمرار الانقسام الحاد داخل المجلس.وتوترت الأجواء في مجلس الشيوخ أمس الإثنين، مع اتهام الجمهوريين الأعضاء الديمقراطيين بالإعاقة في خضم أزمة وطنية.والأسبوع الماضي، وإثر إعلان ترامب حالة الطوارئ في الولايات المتحدة،