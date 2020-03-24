ترامب: إلغاء صفقة تشريع فيروس كورونا
تحرير:وكالات
٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م
ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ألغى صفقة تشريع فيروس كورونا، لافتا أنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، حيث صرح بأنه ألغى الصفقة التي تم التوصل إليها في حينه حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون، مشيرًا أن المناقشات حول التشريع بشكل عام لا تزال جارية، وأن بيلوسي قالت: إن الاتفاق حوله قريب، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
ولم تنل حزمة تحفيز اقتصادي بتريليوني دولار لمواجهة كورونا موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قال الديمقراطيون: إنها تقدم القليل من المال للولايات والمستشفيات وتخلو من قيود على صندوق لمساعدة الشركات الكبيرة.
وبموافقة 49 صوتًا مقابل اعتراض 46، لم يحصل الإجراء على الـ60 صوتا اللازمة ليمضي قدما، مع استمرار الانقسام الحاد داخل المجلس.وتوترت الأجواء في مجلس الشيوخ أمس الإثنين، مع اتهام الجمهوريين الأعضاء الديمقراطيين بالإعاقة في خضم أزمة وطنية.والأسبوع الماضي، وإثر إعلان ترامب حالة الطوارئ في الولايات المتحدة،
وبموافقة 49 صوتًا مقابل اعتراض 46، لم يحصل الإجراء على الـ60 صوتا اللازمة ليمضي قدما، مع استمرار الانقسام الحاد داخل المجلس.
وتوترت الأجواء في مجلس الشيوخ أمس الإثنين، مع اتهام الجمهوريين الأعضاء الديمقراطيين بالإعاقة في خضم أزمة وطنية.
والأسبوع الماضي، وإثر إعلان ترامب حالة الطوارئ في الولايات المتحدة، الذي يمنحه سلطات واسعة في توفير الأموال لمواجهة تداعيات الانتشار السريع لفيروس كورونا، أصدر مجلس النواب الأمريكي تشريعا بأغلبية كبيرة، في منتصف شهرمارس، خصصت فيه مليارات الدولارات للإجازات المرضية مدفوعة الأجر، والتأمين ضد البطالة، وتوفير الاختبارات المجانية للكشف عن الفيروس.
وجاء التشريع بموافقة 363 صوتا مقابل رفض 40 صوتا، بعد مفاوضات متقلبة استمرت يومين بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ووزير الخزانة ستيفن منوشن.