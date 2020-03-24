«خلال 24 ساعة».. 743 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

تحرير:وكالات ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٧ م

أعلنت سلطات الصحة في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 743 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 6820 وفاة، إذ يأتي ذلك بعدما تباطأ معدل الوفيات على مدار اليومين الماضيين، حيث سجلت البلاد 793 حالة وفاة السبت الماضي، ثم 651 وفاة الأحد، وأخيرًا 602 حالة وفاة أمس الإثنين. وأعلنت وكالة الحماية المدنية في مؤتمرها الصحفي، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المؤكد إلى 69176 إصابة من 63927 إصابة، بزيادة نسبتها 8.2%، وهي تقريبًا نفس النسبة المسجلة أمس، وفقا لسبوتنيك.

ومن بين المصابين في جميع أنحاء البلاد، تعافى 8326 شخصًا بالكامل حتى اليوم الثلاثاء، مقارنة بـ7432 في اليوم السابق. وبلغ عدد الموجودين داخل العناية المركزة 3396 شخصًا مقابل 3204 بالأمس.وظلت منطقة لومبارديا الشمالية الأكثر تضررا في وضع حرج، حيث بلغ عدد الوفيات 4178 حالة و30703 حالات إصابة، وذلك بالمقارنة

ومن بين المصابين في جميع أنحاء البلاد، تعافى 8326 شخصًا بالكامل حتى اليوم الثلاثاء، مقارنة بـ7432 في اليوم السابق.



وبلغ عدد الموجودين داخل العناية المركزة 3396 شخصًا مقابل 3204 بالأمس.



وظلت منطقة لومبارديا الشمالية الأكثر تضررا في وضع حرج، حيث بلغ عدد الوفيات 4178 حالة و30703 حالات إصابة، وذلك بالمقارنة مع 3776 حالة وفاة و28761 حالة حتى أمس الاثنين.



عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 400 ألف إصابة، وأكثر من 18 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.



وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم.



