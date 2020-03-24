«27 وفاة و316 إصابة».. حصيلة ضحايا كورونا في العراق

تحرير:وكالات ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:١٨ م

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلنت عن إحصائية بأعداد حالات الشفاء، إذ ذكر بيان للوزارة: أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفعت إلى 316 حالة، بعد تسجيل 50 إصابة جديدة منذ أمس الإثنين، مبينا: أن حالات الوفاة بلغت 27 حالة، بعد تسجيل 3 وفيات خلال الفترة نفسها، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. كانت وزارة الصحة العراقية، قد سجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رغم حظر التجوال الذي تفرضه السلطات منذ 3 أيام.

وأضافت الوزارة: "تم إجراء 350 فحصا في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الإيجابية 15 إصابة جديدة، اثنتان من الإصابات كانتا في بغداد الرصافة، و4 حالات في بغداد الكرخ، وحالتان في محافظة النجف، وحالتان في محافظة المثنى، وحالة في محافظة البصرة، وأخرى في محافظة السليمانية، بينما كانت الوفيات الجديدة