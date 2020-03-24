44 وفاة.. و343 مصابا.. ارتفاع ضحايا كورونا في تركيا

تحرير:وكالات ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ م

قالت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 44 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة في يوم واحد. وأفادت الوزارة بأنها سجلت 343 إصابة جديدة مؤكدة ليرتفع إجمالي المصابين في تركيا إلى 1872 حالة. وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة: إن أحد المتوفين بكورونا كان مريضا بالانسداد الرئوي المزمن و6 آخرون كانوا مسنين، مضيفا، أنه ورغم تسجيل حالات وفاة بكورونا، إلا أن تركيا يمكنها الحد من تفشي الفيروس إذا اتخذت التدابير الوقائية، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار أن السلطات أجرت 3952 فحصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت في تركيا إلى نحو 28 ألفا.وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع بواقع سبع حالات إلى 37 حالة في المجمل أمس الإثنين، بينما جرى تسجيل 293 حالة إصابة جديدة ليصل