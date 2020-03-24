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44 وفاة.. و343 مصابا.. ارتفاع ضحايا كورونا في تركيا

تحرير:وكالات ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
قالت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 44 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة في يوم واحد. وأفادت الوزارة بأنها سجلت 343 إصابة جديدة مؤكدة ليرتفع إجمالي المصابين في تركيا إلى 1872 حالة. وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة: إن أحد المتوفين بكورونا كان مريضا بالانسداد الرئوي المزمن و6 آخرون كانوا مسنين، مضيفا، أنه ورغم تسجيل حالات وفاة بكورونا، إلا أن تركيا يمكنها الحد من تفشي الفيروس إذا اتخذت التدابير الوقائية، وفقا لروسيا اليوم.
وأشار أن السلطات أجرت 3952 فحصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت في تركيا إلى نحو 28 ألفا.وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع بواقع سبع حالات إلى 37 حالة في المجمل أمس الإثنين، بينما جرى تسجيل 293 حالة إصابة جديدة ليصل
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وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

«27 وفاة و316 إصابة».. حصيلة ضحايا كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلنت عن إحصائية بأعداد حالات الشفاء، إذ ذكر بيان للوزارة: أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفعت إلى 316 حالة، بعد تسجيل 50 إصابة جديدة منذ أمس الإثنين، مبينا: أن حالات الوفاة بلغت 27 حالة، بعد تسجيل 3 وفيات خلال الفترة نفسها، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. كانت وزارة الصحة العراقية، قد سجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رغم حظر التجوال الذي تفرضه السلطات منذ 3 أيام.
غزة (2)

حماس تطالب برفع الحصار لتمكين غزة من مواجهة كورونا

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة لتمكين القطاع من مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وصرح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان صحفي بأن استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة شكل من أشكال العدوان، وجريمة ضد الإنسانية، خاصة في ظل وباء فيروس كورونا، مضيفا: "يتحمل الاحتلال الإسرائيلي ما يترتب على هذا الحصار من نتائج وتداعيات هذا الخطر على حياة غزة وسكانها"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
الاردن

الأردن يوزيع الخبز على المواطنين بسبب «كورونا»

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، توزيع الخبز على المواطنين بواسطة حافلات. وتفرض السلطات الأردنية حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى منذ يوم السبت الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات. وقالت أمانة عمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنصل إلى كل منزل وشقة لإيصال الخبز". ودعت أمانة عمان المواطنين إلى عدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز.
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تونس تعلن سرقة باخرة محملة بالكحول كانت متجهة إليها

كشف وزير التجارة التونسي محمد المسيليني، أن باخرة كانت محملة بالكحول الطبي تعرضت للسرقة في عرض البحر، خلال توجهها إلى الساحل التونسي. وشبّه المسيليني، بحسب قناة "الحوار التونسي"، ما حدث بواقعة سرقة دولة التشيك لشحنة مساعدات طبية من الصين إلى إيطاليا، مضيفا: "هناك حالة هستيريا، هذه الدول التي تسرق بعضها، الاتحاد الأوروبي ما عاد اتحادا أوروبيا". وأمر الرئيس قيس سعيد، أمس الإثنين، الجيش بالانتشار في الشوارع لإجبار الناس على احترام إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.
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فيروس- كورونا (7)

فرنسا: 2400 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 240 شخصا

أعلنت سلطات الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 22300 مصاب، بزيادة يومية بلغت 2444 إصابة، مضيفة أن عدد الوفيات زاد بمقدار 240 وفاة منذ أمس الإثنين، ليتجاوز الإجمالي 1100 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد، بزيادة نسبتها 28% في يوم. وبذلك تعد فرنسا خامس دولة يتجاوز فيها عدد الوفيات حاجز الألف حالة، بعد كل من الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا بحسب سبوتنيك. وقال مدير وكالة الصحة، جيروم سالومون، إن 2516 شخصًا في حالة خطيرة، ويحتاجون إلى دعم، بزيادة نسبتها 21% عن الرقم المسجل أمس الاثنين.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

«27 وفاة و316 إصابة».. حصيلة ضحايا كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلنت عن إحصائية بأعداد حالات الشفاء، إذ ذكر بيان للوزارة: أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفعت إلى 316 حالة، بعد تسجيل 50 إصابة جديدة منذ أمس الإثنين، مبينا: أن حالات الوفاة بلغت 27 حالة، بعد تسجيل 3 وفيات خلال الفترة نفسها، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. كانت وزارة الصحة العراقية، قد سجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رغم حظر التجوال الذي تفرضه السلطات منذ 3 أيام.
فيروس- كورونا (7)

«خلال 24 ساعة».. 743 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

أعلنت سلطات الصحة في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 743 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 6820 وفاة، إذ يأتي ذلك بعدما تباطأ معدل الوفيات على مدار اليومين الماضيين، حيث سجلت البلاد 793 حالة وفاة السبت الماضي، ثم 651 وفاة الأحد، وأخيرًا 602 حالة وفاة أمس الإثنين. وأعلنت وكالة الحماية المدنية في مؤتمرها الصحفي، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المؤكد إلى 69176 إصابة من 63927 إصابة، بزيادة نسبتها 8.2%، وهي تقريبًا نفس النسبة المسجلة أمس، وفقا لسبوتنيك.
فيروس- كورونا (1)

7 وفيات و293 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع بواقع سبع حالات إلى 37 حالة في المجمل اليوم الإثنين، بينما جرى تسجيل 293 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1529، مضيفًا: أن نتائج 3672 اختبارا ظهرت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل إجمالي عدد من جرى فحصهم في تركيا إلى ما يزيد على 24 ألف شخص، محذرا الشباب من الوباء، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بالمنازل حتى تنتهي الأزمة. ?وتجاوزت عالميًا الإصابات بفيروس كورونا 370 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.
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