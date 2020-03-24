رياضة

صديق تريزيجيه والمحمدى يعلن اصابته بالكورونا

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٨ م
بيبي رينا
بيبي رينا
أعلن الإسباني بيبي رينا، زميل الثنائي أحمد المحمدي ومحمود ترزيجيه في فريق أستون فيلا، أنه أُصيب بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية وتعافى منه. وقال رينا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "تعرضت للفيروس خلال الأسابيع القليلة الماضية، الأمر مختلف وصعب، لا يقومون باختبارات الكشف هنا إلا إذا كان المرء في حالة سيئة للغاية.. أدعم هذه السياسة لأكون صادقا". وأضاف الحارس الإسباني: "تحدثت مع الأطباء وأخبروني بأن الأعراض متعلقة بفيروس كورونا، من الواضح أنه لا يوجد تأكيد رسمي بما أنني لم أخضع للفحص، لكني أعرف أنه كوفيد - 19".
وكشف حارس أستون فيلا: "عانيت من الحرارة والسعال، لم أستطع التنفس جيدا، شعرت بأن قطارا أو شاحنة قامت بدهسي، مررت بيومين أو ثلاثة في غاية الصعوبة". واستكمل حارس ليفربول ونابولي السابق: "تم عزل أسرتي لمدة أسبوعين.. جاء الوقت ليتخذ رئيس الوزراء القرار، أنا متأكد أن الوقت متأخر، لكنه على الأقل اتخذه، إنه
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ميلان - نابولي

رابطة الدورى الإيطالى تحدد شروطها لإلغاء المسابقة

كشفت تقارير صحفية إيطالية إن رابطة الدوري الإيطالي وضعت صيغة وثيقة من أجل مساعدة الحكومة الإيطالية حال إلغاء الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تعد إيطاليا أكثر دولة أوروبية تضررا من الفيروس إذ تخطت حالات الوفاة ما يزيد عن 6 آلاف. ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فقد عُقد اجتماعا لمناقشة كافة القضايا ومن ضمنها مساعدات الحكومة للأندية الإيطالية بسبب نقص الإيرادات بعد توقف النشاط الكروي. ? ومن المتوقع أن تناقش اللجنة الأولمبية وفينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة مطالب جابريل جرافينا رئيس الرابطة.
الخطيب وتركي‎ (1)

جماهير الأهلي تهاجم الخطيب بسبب آل الشيخ

حالة من الغضب الشديد انتابت جماهير الأهلى خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت الصفحة الرسمية للأهلي خبرا يشير إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي، أجرى اتصالًا هاتفيا مع تركى آل الشيخ، بصفته الرئيس الشرفى للنادى من أجل الاطمئنان على صحته، بعد إجرائه عملية الجراحية. ?ووجه جماهير الأهلى هجومًا شديدًا للخطيب، عبر التعليقات على المنشور، واستفسرت الجماهير عن سر نشر هذا الخبر وما السر وراء هذا الاتصال فى الوقت الحالى، خاصة أن تركى آل الشيخ خرج منذ فترة وأعلن عن عدم رغبته فى أن يكون رئيسًا شرفيا للقلعة الحمراء، وأرسل خطابًا رسميا لإدارة الأهلى يفيد ذلك
إنفانتينو (1)

تيباس يهاجم رئيس الفيفا بسبب كورونا

رد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا)، خافيير تيباس، على تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، حول تقليص عدد المباريات، موضحًا أن هذا الأمر هو ما سينهي مواعيد بها مباريات لا فائدة لها و"مونديال أندية لا فائدة له". وقال تيباس عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تصريحات في وقت غير مناسب من إنفانتينو ولكن لديه حق أيضا. سنبدأ في إلغاء مواعيد للفيفا فيها مباريات لا فائدة منها، ومباريات عالمية ومونديال أندية لا فائدة منه أيضا. فهذا الأمر من شأنه أن يدمر كرة القدم".
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مايكل أرتيتا

تقارير طبية تكشف تعافي مدرب أرسنال من فيروس كورونا

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكشفت شبكة "بي إن سبورتس" في نبأ عاجل عبر قنواتها الإخبارية، أن "أرتيتا" أعلن تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به قبل قرار تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان المدرب الإسباني لفريق أرسنال علّق على إصابته بفيروس كورونا، وعزله عن باقي الفريق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكركم جميعا على كلماتكم ودعمكم لي أشعر بأنني أفضل الآن، نحن نواجه تحديا كبيرا غير مسبوق، صحة الجميع هي الأهم الآن".
مانشستر سيتي - ليفربول (2)

رسميًا.. تأجيل الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل

قررت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، استمرار تعليق بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" حتى 30 أبريل القادم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في أنحاء العالم . وعقدت أندية الدوري الإنجليزي، اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس، مع رابطة (الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لمناقشة الخطط المتاحة لاستكمال الموسم الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا وأسفر الاجتماع عن استمرار تعليق كافة المباريات المحلية في البريميرليج في جميع البطولات حتى نهاية شهر أبريل المقبل.
ليستر سيتي

ليستر سيتي يقسو على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا كبيرًا على نظيره أستون فيلا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "ووكر"، من مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الثعالب رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن فريق مانشستر سيتي، الذي يحتل الثاني، في المقابل تجمد رصيد أستون عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بفارق أربع نقاط عن نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير.
اليسون-بيكر

ليفربول يتلقى صدمة قبل مواجهة أتليتكو مدريد

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إصابة حارسه البرازيلي أليسون بيكر، وغيابه عن مواجهة بورنموث، المقرر إقامتها في الثالثة عصر غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، قائلًا: "أليسون يعاني من مشكلة في عضلة الفخذ، بكل تأكيد سيكون خارج مواجهة بورنموث، لقد تعرض لمشكلة بسيطة قبل مواجهة تشيلسي وفضلنا عدم المخاطرة باللاعب حفاظًا على سلامته".
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