صديق تريزيجيه والمحمدى يعلن اصابته بالكورونا

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٨ م

بيبي رينا

أعلن الإسباني بيبي رينا، زميل الثنائي أحمد المحمدي ومحمود ترزيجيه في فريق أستون فيلا، أنه أُصيب بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية وتعافى منه. وقال رينا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "تعرضت للفيروس خلال الأسابيع القليلة الماضية، الأمر مختلف وصعب، لا يقومون باختبارات الكشف هنا إلا إذا كان المرء في حالة سيئة للغاية.. أدعم هذه السياسة لأكون صادقا". وأضاف الحارس الإسباني: "تحدثت مع الأطباء وأخبروني بأن الأعراض متعلقة بفيروس كورونا، من الواضح أنه لا يوجد تأكيد رسمي بما أنني لم أخضع للفحص، لكني أعرف أنه كوفيد - 19".

وكشف حارس أستون فيلا: "عانيت من الحرارة والسعال، لم أستطع التنفس جيدا، شعرت بأن قطارا أو شاحنة قامت بدهسي، مررت بيومين أو ثلاثة في غاية الصعوبة". واستكمل حارس ليفربول ونابولي السابق: "تم عزل أسرتي لمدة أسبوعين.. جاء الوقت ليتخذ رئيس الوزراء القرار، أنا متأكد أن الوقت متأخر، لكنه على الأقل اتخذه، إنه

وكشف حارس أستون فيلا: "عانيت من الحرارة والسعال، لم أستطع التنفس جيدا، شعرت بأن قطارا أو شاحنة قامت بدهسي، مررت بيومين أو ثلاثة في غاية الصعوبة".



واستكمل حارس ليفربول ونابولي السابق: "تم عزل أسرتي لمدة أسبوعين.. جاء الوقت ليتخذ رئيس الوزراء القرار، أنا متأكد أن الوقت متأخر، لكنه على الأقل اتخذه، إنه قرار منطقي (عزل بريطانيا بشكل تام)".



وتابع: "لا أستطيع الحديث عن المعاناة في العزل الصحي، لقد حصلت على امتياز، أعيش في منزل كبير وجيد مع حديقة.. أعرف أن الوضع سيئ بالنسبة لبعض الناس، لكن يجب أن نبقى متيقظين، كي يمر شهر أو شهر ونصف".

وواصل رينا: "من السهل أن أعزل نفسي، يمكنني البقاء لشهرين أو ثلاثة.. يجب أن نحترم القوانين، كلما كان ذلك أسرع، كان إنهاء الوضع الحالي أسرع.. حان الوقت للبقاء في المنزل، كوفيد - 19 سيختفي وسنصبح أقوى".









