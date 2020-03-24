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تعرف على مواعيد العمل بمكاتب البريد والمصرية للاتصالات

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٢ م
البريد
البريد
اتخذت الهيئة القومية للبريد إجراءات جديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين علي مكاتب البريد يومياً والتى يقدر عددها بــــ 4000 مكتب بريد منتشرين فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك في ضوء قرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا. وشملت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد؛ تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية لتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
وناشدت الهيئة القومية للبريد المواطنين بضرورة عدم التزاحم بالمكاتب لآداء الخدمات خاصة في فترة صرف المعاشات، واستغلال ميزة مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو 2000 مكتب بريد منتشرين علي مستوي الجمهورية والتي تقرر تعديل مواعيد العمل بها لتبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتي الثالثة عصراً؛
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السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (1)

اجراءات جديدة من الغرف التجارية لتوفير السلع خلال حظر التجوال

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن اتخاذ إجراءات جديدة لإدارة الأزمة تزامنا مع قرار الحكومة بحظر التجوال من الساعة الـ7 مساءا حتي الـ6 صباحا لمدة اسبوعين. وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد، إن قرار حظر التجوال الجزئي يأتي لمواجهة فيروس كورونا وتفادي تداعياته السلبية علي الشارع المجتمعي المصري بشكل عام، مطالبا المواطنين الالتزام بقرار الحظر لتخطي هذه الفترة العصيبة. وأكد على أن غرف العمليات تحولت الي غرفة لإدارة الأزمة فيما يتعلق بالسوق في مختلف المحافظات من خلال الانعقاد المستمر والمتابعة اللحظية لحالة السوق ومدي توافر السلع ورفع تقارير لحظية عن كافة السلع ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والإعلان عن وضع السوق أولا بأول .
الاستعلام-الائتمانى-بنوك

تعرف على مواعيد عمل البنوك والبورصة بعد التعديل

قرر البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، تعديل مواعيد عمل البنوك، لتبدأ من الساعة 9.30 صباحا إلى 1.30 ظهرا وذلك بالنسبة للعملاء، وأضاف المركزي في بيان له، أن مواعيد العمل بالنسبة لموظفي البنوك ستكون من الساعة 9 صباحا إلى الثانية ظهرا. وقال المركزي إن تعديل مواعيد عمل البنوك نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وفي سبيل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتباراً من الـ 7 مساءً وحتى 6 صباحاً لمدة أسبوعين.
بورصة (2)

البورصة تعاود الهبوط وتخسر 6 مليارات جنيه

استهلت البورصة المصرية جلسة، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.1 مليار جنيه، لتصل الى مستوى 534.7 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جى إكس 30" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 9918 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 906.1 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 100" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1010 نقطة.
دولارات

توقعات بتراجع التدفقات النقدية الى 12 مليار دولار بسبب كورونا

توقع بنك استثمار فاروس في مذكرة بحثية له، انخفاض حجم التدفقات النقدية من العملات الأجنبية إلى مصر بنحو 12.1 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي الجاري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري. كما توقع فاروس، أن تصل إيرادات هذه المصادر التي تتضمن السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك غير المباشر إلى 33.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار. وقال فاروس إن من المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى بين 6 و8 مليارات دولار.
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