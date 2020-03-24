رابطة الدورى الإيطالى تحدد شروطها لإلغاء المسابقة

٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٨ م

الدورى الإيطالى

كشفت تقارير صحفية إيطالية إن رابطة الدوري الإيطالي وضعت صيغة وثيقة من أجل مساعدة الحكومة الإيطالية حال إلغاء الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تعد إيطاليا أكثر دولة أوروبية تضررا من الفيروس إذ تخطت حالات الوفاة ما يزيد عن 6 آلاف. ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فقد عُقد اجتماعا لمناقشة كافة القضايا ومن ضمنها مساعدات الحكومة للأندية الإيطالية بسبب نقص الإيرادات بعد توقف النشاط الكروي. ? ومن المتوقع أن تناقش اللجنة الأولمبية وفينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة مطالب جابريل جرافينا رئيس الرابطة.

وتقدر حجم خسائر الأندية الإيطالية الـ 20 حالة إلغاء الموسم 720 مليون يورو من خلال حقوق البث التلفزيوني وإيرادات التذاكر والتسويق.وطالبت اللجنة عدة طلبات لتقليل وقع الخسائر وهي كالتالي:1- السماح لشركات المراهنات برعاية قمصان الأندية مرة أخرى بعدما حُظرت العام الماضي.2- تخفيف البيروقراطية في بناء وتجديد