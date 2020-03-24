جريمة

بسبب خلافات الجيرة.. مصرع ربة منزل وإصابة أخرين في قنا

تحرير:التحرير ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ م
مشاجرة_أرشيفية
مشاجرة_أرشيفية
لقيت ربة منزل مصرعها، بينما أصيب اثنين آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز دشنا التابع لمحافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مدير المباحث الجنائبية يفيد بورود بلاغًا من أحد الأهالي، بنشوب مشاجره بين عائلتين بقرية فاو غرب بدشنا ووقوع قتيل و مصابين.
على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، برئاسة العميد أمين سند رئيس المباحث، وتبين من الفحص والمعاينة الأولية نشوب المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة اثنين أخرين. تم تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الحادث. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة
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إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (3)

مصرع شخص وإصابة 15 في حادث تصادم بالأقصر

اصطدامت سيارة ميكروباص بسيارة نقل على الطريق الزراعي الشرقي أمام مدينة البياضية جنوب الأقصر، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين. اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من مركز شرطة الأقصر، يفيد باصطدام سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، أسفل كوبري بالطريق الزراعي الشرقي بمنطقة البياضية، ووقوع متوفي ومصابين.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

«بسبب حظر التجوال».. 4 قرارات مهمة للنائب العام

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بشأن تنظيم العمل بالنيابات عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراء حظر التجوال من الـ7 مساءً إلى الـ6 صباحًا لمدة 15 يومًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 1_إلغاء أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار العمل في النيابات بالفترة الصباحية حتى الساعة الخامسة مساء بحد أقصى. 2_تخفيض أعداد أعضاء وموظفي النيابات المتواجدين لتسيير العمل مع مراعاة الحالات المرضية والأسرية المشار إليها بالقرار السابق للسيد رئيس مجلس الوزراء.
انهيار- العقار (3)

مصرع ربة منزل وإصابة آخرين في انهيار عقار بإمبابة

شهدت منطفة مساكن ناصر بإمبابة، اليوم الثلاثاء، انهيارا جزئيا في عقار سكني، مما تسبب فى مصرع ربة منزل وإصابة شخصين آخرين، وعلى الفور تم نقل المتوفاة والمصابين إلى أقرب مستشفى، بينما يتولى رجال الحماية المدنية رفع الأجزاء المنهارة، للتحقق من عدم وجود أشخاص آخرين أسفل الحوائط المنهارة، واتخذ رجال الحي الاحتياطات اللازمة لتأمين المساكن المجاورة، وجارى تشكيل لجنة هندسية لفحص مدى تأثير الانهيار بالعقار على العقارات المجاورة، واتخاذ إجراءات إتمام إزالة العقار بشكل آمن.
مخدر-الحشيش (4)

ضبط وكرين لتصنيع المخدرات بالشرقية والإسماعيلية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملات لاستهداف أوكار لتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، وداهمت القوات مصنعين لتركيب المواد المخدرة بالشرقية والإسماعيلية، وضبط بداخلهما 237 طربة حشيش، بوزن 24 كيلوجراما، وماكينات لكبس المخدرات، وخلاطات لدمج الحشيش بمركبات مخدرة أخرى، تمثل خطورة على الصحة العامة للمتعاطي، ومن المقرر استمرار المداهمات في سياق جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.
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حادث- تصادم- بور-سعيد (3)

مصرع شابين بقنا جراء تصادم دراجتهما النارية بجرار

شهد طريق نجع حمادي، بالقرب من قرية "الشاورية" بقنا، حادث تصادم أسفر عن مصرع طالب وصديقه، تبين أنهما كان يستقلان دراجة نارية، مسرعين بها عند مخرج قريتهما، وتصادف دخول جرار زراعي إلى البلدة في ذات التوقيت، وبسبب السرعة لم يتمكن قائدها من تفادي الشابين، فصدمهما مما تسبب في مصرعهما على الفور، وهو ما أكده رجال الإسعاف فور وصولهم لمكان الحادث، بينما تم نقل الجثمانين إلى مشرحة أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وهرع سائق الجرار إلى قسم الشرطة لتسليم نفسه.
المتهمة (2)

ضبط ربة منزل دفنت رضيعها داخل شقة سكنية في الشرقية

عثر أحد الأهالي على جثة لطفل رضيع مدفون أسفل أرضية الشقة، ما جعله يبلغ قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، التي انتقل على الفور إلى محل البلاغ. اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من أحد الأهالي بالعثور على جثة رضيع أسفل أرضية وحدة سكنية يملكها بدائرة القسم.
حادث-تصادم

مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في حادث تصادم بقنا

شهد طريق قرية أولاد نجم، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، نتج عنه مصرع 3 شباب، بينما أصيب رابع. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مرفق الإسعاف، تفيد بمصرع كلًا من: «محمود عبده عبدالمبدي،20 عامًا، وعبدالله محمود، 20 عامًا، والأمير خالد، 18 عامًا»، بينما أصيب «محمد عبدالله»، 20 عامًا، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقرية أولاد نجم.
حريق- في -ارض- زراعية

دون خسائر.. السيطرة على حريق في 18 فدانًا للقصب بقنا

اندلع مساء اليوم الأحد، حريق في 18 فدانا من محصول القصب، بمركز دشنا التابع لمحافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في 18 فدانا من زراعات القصب بقرية أبو مناع بدشنا. على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية في نجع حمادي، برئاسة المقدم أحمد نعيم، والنقيب علاء الديب، وتمكنت من اخماد الحريق قبل امتداده للمنازل.
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