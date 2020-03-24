بسبب خلافات الجيرة.. مصرع ربة منزل وإصابة أخرين في قنا

تحرير:التحرير ٢٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ م

لقيت ربة منزل مصرعها، بينما أصيب اثنين آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز دشنا التابع لمحافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مدير المباحث الجنائبية يفيد بورود بلاغًا من أحد الأهالي، بنشوب مشاجره بين عائلتين بقرية فاو غرب بدشنا ووقوع قتيل و مصابين.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، برئاسة العميد أمين سند رئيس المباحث، وتبين من الفحص والمعاينة الأولية نشوب المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة اثنين أخرين. تم تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الحادث. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة