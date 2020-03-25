الأردن يخفف حظر التجول بعد توقيف 1600 مخالف

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ ص

توزيع الخبز في الأردن

بدأ الأردن اليوم الأربعاء، تخفيف حظر التجول في البلاد، بعد توقيف ما يقارب 1600 مخالف، وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، مساء الثلاثاء أن المملكة ستخفّف اعتبارا من الأربعاء حظر التجوّل المفروض منذ أيام لمواجهة فيروس كورونا، وقال خلال مؤتمر صحفي: "نضع خطة شاملة وجدولاً زمنياً لتزويدكم باحتياجاتكم الأساسية، وابتداء من الأربعاء وبشكل مباشر من قبل البقالات ودكاكين الأحياء مع فتح المجال أيضا لخدمة التوصيل من محلات التوصيل الكبيرة للأغذية ابتداء من الخميس".

وأضاف: "غداً سنبدأ بفتح البقالات الصغيرة ومحلات المواد التموينية الأساسية من خضار وفواكه ومخابز وصيدليات ومحلات تزويد المياه بعد استكمال جاهزيتها ويمكن أن تفتح من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً". لكنّ الرزاز شدّد على وجوب أن "يصل المواطن إلى هذه المحال الأربعاء على قدميه وبشكل منفرد وبتباعد بين الشخص