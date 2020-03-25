سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الأردن يخفف حظر التجول بعد توقيف 1600 مخالف

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ ص
توزيع الخبز في الأردن
توزيع الخبز في الأردن
بدأ الأردن اليوم الأربعاء، تخفيف حظر التجول في البلاد، بعد توقيف ما يقارب 1600 مخالف، وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، مساء الثلاثاء أن المملكة ستخفّف اعتبارا من الأربعاء حظر التجوّل المفروض منذ أيام لمواجهة فيروس كورونا، وقال خلال مؤتمر صحفي: "نضع خطة شاملة وجدولاً زمنياً لتزويدكم باحتياجاتكم الأساسية، وابتداء من الأربعاء وبشكل مباشر من قبل البقالات ودكاكين الأحياء مع فتح المجال أيضا لخدمة التوصيل من محلات التوصيل الكبيرة للأغذية ابتداء من الخميس".
وأضاف: "غداً سنبدأ بفتح البقالات الصغيرة ومحلات المواد التموينية الأساسية من خضار وفواكه ومخابز وصيدليات ومحلات تزويد المياه بعد استكمال جاهزيتها ويمكن أن تفتح من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً". لكنّ الرزاز شدّد على وجوب أن "يصل المواطن إلى هذه المحال الأربعاء على قدميه وبشكل منفرد وبتباعد بين الشخص
اقرأ المزيد
كورونا

«أكبر ارتفاع يومي».. 85 إصابة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 85 إصابة جديدة بكورونا، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين بالمرض منذ انتشار الفيروس في البلاد، إذ أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85 حالة ووصل إلى نقطة 333 إصابة بعد أن كان على مستوى 248 أمس الثلاثاء. وذكرت الحوسني: أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 7 حالات جديدة رصدت لدى 5 أشخاص من بنجلاديش وشخصين من باكستان، مشيرة إلى أن مجموع حالات الشفاء للمصابين بالفيروس بلغ في الدولة 52.
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

أكثر شدة.. السعودية تقر إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

أقر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات احترازية جديدة للحد من تفشي وباء كورونا، وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن القرارت تأتي في إطار حرص المملكة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
وزير الدفاع السوداني

بأزمة قلبية.. وفاة وزير الدفاع السوداني في جوبا

توفي وزير الدفاع السوداني الفريق أول جمال الدين عمر بأزمة قلبية، في جوبا عاصمة جنوب السودان، ومن المتوقع أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم، في وقت تم فيه تعليق المفاوضات في جوبا بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، بحسب سكاي نيوز..
اقرأ المزيد من الأخبار
الاردن

الأردن يوزيع الخبز على المواطنين بسبب «كورونا»

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، توزيع الخبز على المواطنين بواسطة حافلات. وتفرض السلطات الأردنية حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى منذ يوم السبت الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات. وقالت أمانة عمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنصل إلى كل منزل وشقة لإيصال الخبز". ودعت أمانة عمان المواطنين إلى عدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز.
فيروس- كورونا (5)

الأردن يفرض حظرا للتجوال لمواجهة تفشي كورونا

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة، عن أمر الدفاع "رقم 2" والمتضمن حظر التجوال في جميع مناطق المملكة، مشددا على أن كل من يخالف الأمر ييعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد.
فيروس- كورونا (6)

الأردن: أداء صلاة الجمعة ظهرا في المنازل

تقيم الأردن، صلاة وخطبة الجمعة يوم غد، في مسجد الملك الحسين بن طلال فقط، وسيقتصر حضورها على من تصح به صلاة الجمعة من أبناء الخدمات الطبية الملكية، وذلك من أجل تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وبهدف حفظ النفس الإنسانية في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد. وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن صلاة الجمعة ستبث عبر شاشات التلفزة خطبة جمعة واحدة، على أن يصليها الناس ظهرا 4 ركعات في منازلهم، وأن يحرصوا على أدائها جماعة.
فيروس- كورونا (3)

الأردن يُعلن فرض حالة الطوارئ لاحتواء انتشار كورونا

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوما بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا. ودعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، إذ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار».
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]