أقل من 18 سنة.. وفاة أول مراهق بكورونا في أمريكا

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٢ ص

كورونا

أعلنت السلطات الصحية في لوس أنجلوس الثلاثاء، وفاة مراهق مصاب بكورونا، لتسجل الولايات المتحدة الأمريكية، أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس المستجد (كوفيد-19)، لشخص يقلّ عمره عن 18 عاما. وقالت لجنة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس في بيان، إنّها أحصت وفاة ثلاثة أشخاص إضافيين بالفيروس، هم بالغان عمرهما 50 و70 عاما ومراهق يقلّ عمره عن 18 عاما، كان يعيش في لانكاستر الواقعة على بعد 40 كم شمال مدينة لوس أنجليس.

وبحسب الخبراء فإنّه من النادر للغاية أن يتسبّب (كوفيد-19) بمضاعفات خطرة لدى الأطفال، وهناك عدد محدود جدا في العالم من الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس وتوفّوا. وقالت مديرة لجنة الصحة العامة في المقاطعة باربرا فيرير في البيان، إنّ "كورونا لا يفرّق بين ضحاياه على أساس العمر أو العرق أو الثروة، وما نشهده