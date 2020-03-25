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أقل من 18 سنة.. وفاة أول مراهق بكورونا في أمريكا

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٢ ص
كورونا
كورونا
أعلنت السلطات الصحية في لوس أنجلوس الثلاثاء، وفاة مراهق مصاب بكورونا، لتسجل الولايات المتحدة الأمريكية، أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس المستجد (كوفيد-19)، لشخص يقلّ عمره عن 18 عاما. وقالت لجنة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس في بيان، إنّها أحصت وفاة ثلاثة أشخاص إضافيين بالفيروس، هم بالغان عمرهما 50 و70 عاما ومراهق يقلّ عمره عن 18 عاما، كان يعيش في لانكاستر الواقعة على بعد 40 كم شمال مدينة لوس أنجليس.
وبحسب الخبراء فإنّه من النادر للغاية أن يتسبّب (كوفيد-19) بمضاعفات خطرة لدى الأطفال، وهناك عدد محدود جدا في العالم من الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس وتوفّوا. وقالت مديرة لجنة الصحة العامة في المقاطعة باربرا فيرير في البيان، إنّ "كورونا لا يفرّق بين ضحاياه على أساس العمر أو العرق أو الثروة، وما نشهده
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بومبيو

بومبيو: الصين تحرم العالم من المعلومات عن «كورونا»

هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا، قائلا: إن "الحزب الصيني الحاكم لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى"، مجددا اتهامات سابقة بأن تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبّب مخاطر للناس في أنحاء العالم، وقال إن هذا "عرّض حقا حياة الآلاف للخطر"، وتابع: "ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى".
دونالد ترامب

ترامب: إلغاء صفقة تشريع فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ألغى صفقة تشريع فيروس كورونا، لافتا أنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، حيث صرح بأنه ألغى الصفقة التي تم التوصل إليها في حينه حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون، مشيرًا أن المناقشات حول التشريع بشكل عام لا تزال جارية، وأن بيلوسي قالت: إن الاتفاق حوله قريب، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. ولم تنل حزمة تحفيز اقتصادي بتريليوني دولار لمواجهة كورونا موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قال الديمقراطيون: إنها تقدم القليل من المال للولايات والمستشفيات وتخلو من قيود على صندوق لمساعدة الشركات الكبيرة.
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ترامب يعلن نتائج فحص «كورونا» لزوجته

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نتائج الفحص أثبتت عدم إصابة زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "نعم إنها على ما يرام، والنتيجة سلبية"، وذلك وفقا لتصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الثلاثاء. وكان ترامب ونائبه مايك بنس قد خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس وكانت النتيجة سلبية أيضا، ويأتي ذلك بعد إعلان رابطة مراسلي البيت الأبيض، أمس الإثنين، أن من المشتبه إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا مما يثير تساؤلات بشأن الإفادات الصحفية اليومية التي تجمع عشرات الصحفيين ومسؤولي إدارة ترامب في غرفة واحدة.
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بومبيو يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة

أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وصل إلى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الإثنين، في زيارة مفاجئة،، وأشارت تقارير إلى أن الزيارة تهدف إلى الدفع من أجل تنفيذ خطة السلام الأمريكية مع حركة طالبان، فيما ذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية أن بومبيو وصل إلى كابول اليوم حيث من المقرر أن يلتقي مع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني ومسؤولين آخرين في إطار جهود الولايات المتحدة للمضي قدما في اتفاق سلام أمريكي تم التوقيع عليه الشهر الماضي مع حركة طالبان.
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إيفانكا ترامب تعود للعمل من البيت الأبيض

عادت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا ترامب، إلى العمل في البيت الأبيض، بعد أن جاءت نتائج اختبارها بشأن احتمال إصابتها بفيروس كورونا المستجد سلبية. وانضمت إيفانكا إلى ترامب وفرقة عمل مكافحة فيروس كورونا، في غرفة الصحافة بالبيت الأبيض، أمس الجمعة، في الإحاطة اليومية. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لموقع "ديلي ميل"، إن الابنة الأولى عادت إلى العمل، مشيرا إلى أنها كغيرها من الموظفين والصحفيين وعناصر الخدمة السرية، تتلقى فحصا لدرجة الحرارة قبل دخول مجمع البيت الأبيض.
فيروس- كورونا (2)

حالات تسمم في نيجيريا بالكلوروكين بعد تصريحات ترامب

أعلنت السلطات فى نيجيريا أن المستشفيات شهدت حالات تسمم بالكلوروكين بعد أن وصفه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه علاج ضد فيروس كورونا. وسجلت نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، حتى الآن 12 حالة مؤكدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن الاختبارات كانت محدودة للكشف عن المصابين. ويأتى ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي، أول من أمس الخميس، أن الدواء المضاد للملاريا "تمت الموافقة عليه" لعلاج Covid-19 قبل أن يتراجع عن هذه التصريحات أمس الجمعة.
دونالد ترامب

واشنطن بوست: المخابرات حذرت ترامب من وباء محتمل

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية حذرت الرئيس دونالد ترامب في شهري يناير وفبراير الماضيين من وباء محتمل، قائلة إن وكالات الاستخبارات الأمريكية كانت تصدر تحذيرات سرية مشئومة في يناير وفبراير بشأن الخطر العالمي الذي يمثله فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في الوقت الذي قلل فيه ترامب ونواب بالكونجرس من التهديد، وفشلوا في التحرك الذي كان يمكن أن يبطئ في انتشار الفيروس، بحسب ما قال مسئولون أمريكيون على صلة بتقارير وكالة الاستخبارات.
??كورونا في الكويت

الكويت تعلن شفاء 5 مصابين بفيروس "كورونا"

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة، قائلا إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الخمس من الفيروس، وأنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين، وذلك بحسب تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".
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