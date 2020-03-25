مصادر سرية تقود الأمن لضبط عصابتين للاتجار بالمخدرات

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص

أرشيفية

شنت قوات الأمن بمديريتي أمن القليوبية وسوهاج، حملات أمنية للقبض على تشكيلين عصابيين للاتجار فى المواد المخدرة، ونجحت القوات فى القبض على 6 متهمين، بينهم شقيقين، كونوا عصابتين للاتجار فى المواد المخدرة، وكان بحوزتهم حال ضبهم 120 جرام هروين خام، وكميات من مخدرات الشابو والحشيش والأفيون، بخلاف أسلحة تتضمن بندقية نارية، وفرد خرطوش محلي الصنع، وفرد روسي، ومبالغ مالية وهواتف محمولة، وحررت قوات الأمن محضرين بواقعتي الضبط، وجاري عرضهما على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها.

وردت معلومات إلى مركز شرطة شبين القناطر، التابع لمديرية أمن القليوبية، تفيد بنشاط شقيقين فى الاتجار بالمواد المخدرة، وتكوينهما تشكيل عصابي لتركيب مخدر الهروين، وتوزيعه على عملائهما، وعلى الفور تم تشكيل أكمنة للقبض عليهما، متلبسين حال حيازتهما المخدر بقصد توزيعه، وبالفعل نجح المخطط الأمني، وبإلقاء القبض