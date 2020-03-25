جريمة

مصادر سرية تقود الأمن لضبط عصابتين للاتجار بالمخدرات

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص
أرشيفية
أرشيفية
شنت قوات الأمن بمديريتي أمن القليوبية وسوهاج، حملات أمنية للقبض على تشكيلين عصابيين للاتجار فى المواد المخدرة، ونجحت القوات فى القبض على 6 متهمين، بينهم شقيقين، كونوا عصابتين للاتجار فى المواد المخدرة، وكان بحوزتهم حال ضبهم 120 جرام هروين خام، وكميات من مخدرات الشابو والحشيش والأفيون، بخلاف أسلحة تتضمن بندقية نارية، وفرد خرطوش محلي الصنع، وفرد روسي، ومبالغ مالية وهواتف محمولة، وحررت قوات الأمن محضرين بواقعتي الضبط، وجاري عرضهما على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها.
وردت معلومات إلى مركز شرطة شبين القناطر، التابع لمديرية أمن القليوبية، تفيد بنشاط شقيقين فى الاتجار بالمواد المخدرة، وتكوينهما تشكيل عصابي لتركيب مخدر الهروين، وتوزيعه على عملائهما، وعلى الفور تم تشكيل أكمنة للقبض عليهما، متلبسين حال حيازتهما المخدر بقصد توزيعه، وبالفعل نجح المخطط الأمني، وبإلقاء القبض
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حملة-أمنية-لضبط المخدرات‎ (1)

تنفيذ 80 ألف حكم قضائي وضبط 267 متهمًا بحيازة مخدرات

تشن الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مستمرة بكافة مديريات الأمن، لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة والمواد المخدرة، وممارسي أعمال البلطجة، مع تقديم تقارير أمنية بكل حملة على مدار 24 ساعة، وخلال آخر تقرير ضبطت الاجهزة الأمنية 186 متهمًا بحوزتهم 212 قطعة سلاح ناري، كما حررت القوات 249 قضية مخدرات ضد 267 متهمًا، وبلغت كمية المخدرات المضبوطة بحوزة المتهمين 75 كيلو جرام من المواد المخدرة "متنوعة بين حشيش وبانجو وهروين وكميات من مخدر الآيس"، علاوة على 29 ألف قرص مخدر.
محكمة-ارشفية

المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لـ4 آخرين بـ«داعش الجيزة»

قضت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة في مجمع محاكم طرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، و4 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة؛ على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة بـ"خلية تنظيم داعش بالجيزة" والمنسوب لهم فيها الانضمام إلى جماعة التنظيم الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، وصدر الحكم بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

بسبب خلافات الجيرة.. مصرع ربة منزل وإصابة أخرين في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، بينما أصيب اثنين آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز دشنا التابع لمحافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مدير المباحث الجنائبية يفيد بورود بلاغًا من أحد الأهالي، بنشوب مشاجره بين عائلتين بقرية فاو غرب بدشنا ووقوع قتيل و مصابين.
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مصرع شخص وإصابة 15 في حادث تصادم بالأقصر

اصطدامت سيارة ميكروباص بسيارة نقل على الطريق الزراعي الشرقي أمام مدينة البياضية جنوب الأقصر، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين. اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من مركز شرطة الأقصر، يفيد باصطدام سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، أسفل كوبري بالطريق الزراعي الشرقي بمنطقة البياضية، ووقوع متوفي ومصابين.
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خناقة-مشاجرة-بلطجة

الأمن يفض مشاجرة بالأسلحة بين أبناء عمومة بسوهاج

شهد مركز جرجا، بمحافظة سوهاج، مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين أبناء عمومة، بسبب خلافات الجيرة بين الفريقين، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيات متفرقة لتلقي العلاج، مع التحفظ الأمني عليهم لسماع إفادتهم في محضر الشرطة، وجار ضبط باقي طرفي المشاجرة، لإحالتهما للنيابة للتحقيق معهم باتهامات التجمهر وحيازة أسلحة، والبلطجة واستعراض القوة، وإحداث إصابات عمدية والشروع فى القتل، وفرضت قوات الأمن أكمنة بالبلدة لمنع تجدد الاشتباك بين الطرفين.
حملة-أمنية-لضبط المخدرات‎ (1)

تنفيذ 47 ألف حكم وضبط تاجر مخدرات في حملة أمنية

تكثف الأجهزة الأمنية بشتى قطاعات وزارة الداخلية، علي مستوى كافة مديريات الأمن، حملاتها الأمنية الموسعة، لضبط الخارجين عن القانون من حائزي المواد المخدرة والسلاح والمتاجرين في تلك المنوعات، وممارسي اعمال العنف والبطجة، وتمكنت قوات الحملات خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط 28 قطعة سلاح نارى متنوع بين آلي خرطوش و أعيرة لتلك الأسلحة ، 113 قضية مخدرات وتنفيذ 47989 حكما قضائيا متنوعا، بين أحكام جنائية وقضايا غرامات ومخالفات مالية.
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إصابة 5 أشخاص فى حادث سير بطريق دار السلام بسوهاج

ألقت قوات الأمن بسوهاج، القبض على سائق سيارة أجرة "ميكروباص"، تسبب فى حادث سير، إذ حاول تخطي السيارات على طريق دار السلام الزراعي الشرقي بسوهاج، بطريقة خاطئة، حتى اصطدم بسيارة ملاكي، متسببا في إصابة 5 أشخاص كانوا يستقلونها، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى دار السلام المركزي، وسوهاج الجامعي، ورفع رجال المرور السياراتين المتصادمتين من عرض الطريق، لتيسير حركة المرور ومنع تكدس السيارات، فيما تبين أن الحالة العامة للمصابين مستقرة، وتنوعت إصاباتهم بين جروح وكدمات وسحجات.
انقلاب- سيارة- نقل

انقلاب فنطاس «مولاس» على الطريق الصحراوي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز جهينة بسوهاج، انقلاب سيارة نقل "فنطاس" محملة بـ55 طن مولاس، كانت في طريقها من مصنع السكر بدشنا قنا، باتجاه مصنع آخر بمدينة بأبو قرقاص بالمنيا، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وعلى الفور تدخل رجال الإدارة العامة للمرور، باستخدام أوناش لرفع السيارة من عرض الطريق، وتيسير حركة المرور لمنع التكدس، وتبين من الفحص الأولي انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وانقلاب السيارة وانسكاب حمولتها على جانب الطريق.
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