بأزمة قلبية.. وفاة وزير الدفاع السوداني في جوبا
٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٦ ص
وزير الدفاع الراحل
توفي وزير الدفاع السوداني الفريق أول جمال الدين عمر بأزمة قلبية، في جوبا عاصمة جنوب السودان، ومن المتوقع أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم، في وقت تم فيه تعليق المفاوضات في جوبا بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، بحسب سكاي نيوز..
ونعى مجلس السيادة في السودان وزير الدفاع، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. وكان الفريق أول عمر، ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة حول السلام في السودان.
نعته وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي على حسابها على تويتر.، إذ كتبت: "فقد الوطن رجلا عظيما، رحم الله زميلنا العزيز الفريق أول جمال عمر
ونعى مجلس السيادة في السودان وزير الدفاع، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. وكان الفريق أول عمر، ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة حول السلام في السودان.
نعته وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي على حسابها على تويتر.، إذ كتبت: "فقد الوطن رجلا عظيما، رحم الله زميلنا العزيز الفريق أول جمال عمر وزير الدفاع وأسكنه فسيح جناته".
وكان
عمر عضوا في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته
39 شهرا مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وتمت
ترقيته إلى رتبة فريق أول في 15 أبريل 2019 بقرار من رئيس المجلس الانتقالي الفريق
أول عبد الفتاح البرهان، إذ كان عمر يشغل منذ مارس 2017 منصب رئيس هيئة الاستخبارات
العسكرية.
وفي
23 مايو 2019 أصدر البرهان مرسوما دستوريا، عين بموجبه الفريق أول ركن جمال عمر،
عضوا بالمجلس العسكري الانتقالي ورئيسا للجنة الأمن والدفاع.