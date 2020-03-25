بأزمة قلبية.. وفاة وزير الدفاع السوداني في جوبا

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٦ ص

وزير الدفاع الراحل

توفي وزير الدفاع السوداني الفريق أول جمال الدين عمر بأزمة قلبية، في جوبا عاصمة جنوب السودان، ومن المتوقع أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم، في وقت تم فيه تعليق المفاوضات في جوبا بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، بحسب سكاي نيوز..

ونعى مجلس السيادة في السودان وزير الدفاع، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. وكان الفريق أول عمر، ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة حول السلام في السودان. نعته وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي على حسابها على تويتر.، إذ كتبت: "فقد الوطن رجلا عظيما، رحم الله زميلنا العزيز الفريق أول جمال عمر