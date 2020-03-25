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بأزمة قلبية.. وفاة وزير الدفاع السوداني في جوبا

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٦ ص
وزير الدفاع الراحل
وزير الدفاع الراحل
توفي وزير الدفاع السوداني الفريق أول جمال الدين عمر بأزمة قلبية، في جوبا عاصمة جنوب السودان، ومن المتوقع أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم، في وقت تم فيه تعليق المفاوضات في جوبا بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، بحسب سكاي نيوز..
ونعى مجلس السيادة في السودان وزير الدفاع، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. وكان الفريق أول عمر، ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة حول السلام في السودان. نعته وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي على حسابها على تويتر.، إذ كتبت: "فقد الوطن رجلا عظيما، رحم الله زميلنا العزيز الفريق أول جمال عمر
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كورونا

«أكبر ارتفاع يومي».. 85 إصابة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 85 إصابة جديدة بكورونا، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين بالمرض منذ انتشار الفيروس في البلاد، إذ أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85 حالة ووصل إلى نقطة 333 إصابة بعد أن كان على مستوى 248 أمس الثلاثاء. وذكرت الحوسني: أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 7 حالات جديدة رصدت لدى 5 أشخاص من بنجلاديش وشخصين من باكستان، مشيرة إلى أن مجموع حالات الشفاء للمصابين بالفيروس بلغ في الدولة 52.
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

أكثر شدة.. السعودية تقر إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

أقر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات احترازية جديدة للحد من تفشي وباء كورونا، وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن القرارت تأتي في إطار حرص المملكة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
الاردن - كورونا

الأردن يخفف حظر التجول بعد توقيف 1600 مخالف

بدأ الأردن اليوم الأربعاء، تخفيف حظر التجول في البلاد، بعد توقيف ما يقارب 1600 مخالف، وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، مساء الثلاثاء أن المملكة ستخفّف اعتبارا من الأربعاء حظر التجوّل المفروض منذ أيام لمواجهة فيروس كورونا، وقال خلال مؤتمر صحفي: "نضع خطة شاملة وجدولاً زمنياً لتزويدكم باحتياجاتكم الأساسية، وابتداء من الأربعاء وبشكل مباشر من قبل البقالات ودكاكين الأحياء مع فتح المجال أيضا لخدمة التوصيل من محلات التوصيل الكبيرة للأغذية ابتداء من الخميس".
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السيسي يناقش مع حميدتي تطورات سد النهضة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس رحب بالفريق أول حميدتي بالقاهرة، طالبا نقل تحياته إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، مؤكدا أن سياسة مصر دائما ما كانت سندا ودعما للسودان، خاصة خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة، أخذا في الاعتبار المصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يستقبل حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأحد بقصر الاتحادية النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (1)

بينهم أجانب.. توقيف مشتبه بهم في محاولة اغتيال حمدوك

أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، في تصريح له، اليوم الأربعاء، توقيف مشتبه بهم بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بينهم أجانب، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، أكدت مصادر أمنية سودانية لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم، مشاركة خبراء من مكتب المباحث الفيدرالي الأمريكي، في التحقيقات بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء. وبحسب المصادر، فإن 3 خبراء من المباحث الفيدرالية الأمريكية وصلوا الخرطوم، بهدف المشاركة في التحقيقات الجارية لكشف ملابسات العملية الإرهابية.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

3 أمريكيون يشاركون في تحقيقات محاولة اغتيال حمدوك

أكدت مصادر أمنية سودانية لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم الأربعاء، مشاركة خبراء من مكتب المباحث الفيدرالي الأمريكي، في التحقيقات بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء. وبحسب المصادر، فإن 3 خبراء من المباحث الفيدرالية الأمريكية وصلوا الخرطوم، بهدف المشاركة في التحقيقات الجارية لكشف ملابسات العملية الإرهابية التي استهدفت رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، صباح أول من أمس الإثنين. وبدأت السلطات السودانية تحقيقا في محاولة الاغتيال التي جرت بهجوم تفجيري على موكب حمدوك في أثناء توجهه للعمل.
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