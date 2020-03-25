ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص

ظهور كورونا في ليبيا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.

كانت الأمم المتحدة ودول غربية دعت الأسبوع الماضي، طرفي النزاع في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر الوباء. وأبدى الجيش الوطني الليبي ترحيبه بدعوة إلى وقف القتال لأغراض إنسانية، لأجل التركيز على مواجهة فيروس كورونا، وأوردت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، أنها "حرصت دائما على وقف