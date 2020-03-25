كورونا يوقف تصوير مسلسلين ويهدد أفلام عيد الفطر

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص

نيلي كريم

يفصلنا عن الموسم الرمضاني 4 أسابيع، والجميع في حالة استعداد لاستكمال تصوير المسلسلات، لكن للحماية من فيروس كورونا، قرر القائمين على مسلسلي "دهب عيرة" للنجمة يسرا، وبـ"100 قرش" لنيلي كريم، اتخاذ قرارات وقائية من الفيروس، وحفاظًا على الفنانين من العدوى نتيجة الاختلاط المستمر، تتمثل في توقف التصوير لمدة 10 أيام.. أما دنيا سمير غانم، فقررت وقف تصوير فيلمها أيضًا "تسليم أهالي"، المقرر عرضه في عيد الفطر ، ومن المؤكد أن فيروس كورونا سيضرب العديد من المسلسلات ويهدد موسم عيد الفطر، خاصة بعد فرض حظر التجوال.

ويشارك في كل عمل تليفزيوني أو سينما مجموعة كبيرة من النجوم، بجانب فريق الإخراج والتصوير والإنتاج، لذا كان لا بد من اتخاذ خطوات حاسمة، لتوفير الوقاية الكاملة من الفيروس، الأمر الذي جعل القائمين على إنتاج مسلسل "دهب عيرة" توقف التصوير لمدة 10 أيام، وهذا العمل من إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب والشركة