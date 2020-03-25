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كورونا يوقف تصوير مسلسلين ويهدد أفلام عيد الفطر

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص
نيلي كريم
نيلي كريم
يفصلنا عن الموسم الرمضاني 4 أسابيع، والجميع في حالة استعداد لاستكمال تصوير المسلسلات، لكن للحماية من فيروس كورونا، قرر القائمين على مسلسلي "دهب عيرة" للنجمة يسرا، وبـ"100 قرش" لنيلي كريم، اتخاذ قرارات وقائية من الفيروس، وحفاظًا على الفنانين من العدوى نتيجة الاختلاط المستمر، تتمثل في توقف التصوير لمدة 10 أيام.. أما دنيا سمير غانم، فقررت وقف تصوير فيلمها أيضًا "تسليم أهالي"، المقرر عرضه في عيد الفطر ، ومن المؤكد أن فيروس كورونا سيضرب العديد من المسلسلات ويهدد موسم عيد الفطر، خاصة بعد فرض حظر التجوال.
ويشارك في كل عمل تليفزيوني أو سينما مجموعة كبيرة من النجوم، بجانب فريق الإخراج والتصوير والإنتاج، لذا كان لا بد من اتخاذ خطوات حاسمة، لتوفير الوقاية الكاملة من الفيروس، الأمر الذي جعل القائمين على إنتاج مسلسل "دهب عيرة" توقف التصوير لمدة 10 أيام، وهذا العمل من إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب والشركة
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في عيد ميلادها.. نادية الجندي «بطلة أفلام الجاسوسية»

يوافق اليوم 24 مارس عيد ميلاد الفنانة نادية الجندي، واشتهرت بأفلام الأكشن والدراما، كما كان لها سلسلة من أفلام الجاسوسية ضد إسرائيل، على سبيل المثال المهمة في تل أبيب، وفيلم الجاسوسة حكمت فهمي، وبالنسبة للمسلسلات، حققت نجاحا كبيرا أيضا، مثل قطار منتصف الليل ومشوار امرأة، لذا منحها الجمهور لقب "نجمة الجماهير"، حيث استطاعت تغيير فكرة الجاسوسية ببراعة، وعند مشاهدة أحد هذه الأفلام، ستشعر أن المشاهد حقيقية، وذلك يدل على براعتها في تجسيد مختلف الشخصيات.
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ماجدة زكي تعود إلى التليفزيون بمسلسل «قوت القلوب»

تمتعنا الفنانة ماجدة زكي دائما بأدوارها الرائعة، ففي عام 1978 عرض أول مسلسل تليفزيوني لها "أحلام الفتى الطائر"، ومن ثم توالت الأعمال المدهشة، وفي عام 2017 قدمت آخر مسلسل "اللهم إني صايم"، مع الفنان مصطفى شعبان وريم مصطفى، ومن إخراج أكرم فريد، وتوقفت عامين، وها هي تعود من جديد بمسلسل "قوت القلوب"، للمخرج مجدي أبو عميرة، وستنطلق أولى حلقاته، اليوم السبت، على شاشة الحياة، فالجمهور ينتظر هذا العود الحميد لماجدة زكي، كما يشاركها مجموعة من النجوم الشابة.
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فنانات يظهرن بوجه جديد في الموسم الرمضاني 2020

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نادية-الجندي

في عيد ميلادها.. نادية الجندي «بطلة أفلام الجاسوسية»

يوافق اليوم 24 مارس عيد ميلاد الفنانة نادية الجندي، واشتهرت بأفلام الأكشن والدراما، كما كان لها سلسلة من أفلام الجاسوسية ضد إسرائيل، على سبيل المثال المهمة في تل أبيب، وفيلم الجاسوسة حكمت فهمي، وبالنسبة للمسلسلات، حققت نجاحا كبيرا أيضا، مثل قطار منتصف الليل ومشوار امرأة، لذا منحها الجمهور لقب "نجمة الجماهير"، حيث استطاعت تغيير فكرة الجاسوسية ببراعة، وعند مشاهدة أحد هذه الأفلام، ستشعر أن المشاهد حقيقية، وذلك يدل على براعتها في تجسيد مختلف الشخصيات.
مى-عمر (1)

فنانات يظهرن بوجه جديد في الموسم الرمضاني 2020

أيام قليلة تفصلنا عن الموسم الرمضاني، فالجميع في حالة انتظار، لما سيقدمه فنانو وفنانات مصر في ظل هذه الظروف، ففي كل عام تبهرنا نيللي كريم بالأدوار التي تجسدها، لكن المسلسل الأخير "اختفاء"، لم يحظَ بالشعبية المرجوة، التي اعتاد جمهورها عليها، ولكن في هذا الموسم، ستظهر بشكل مختلف، كما أن يسرا ستقدم مرة أخرى شخصية بنت البلد، أما مي عمر فستخلع عباءة الصعيد التي ارتدتها العام الماضي في شخصية فرح، وستظهر بثوب جديد، تأمل أن ينال إعجاب محبيها، وغيرها من الفنانات الأخريات، التي ستظهر بوجه جديد.
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