حفل «أونلاين» يضم عمر خيرت ومدحت صالح وعلي الحجار

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص

عمر خيرت

يعيش العالم الآن حالة من الطوارئ، الأمر الذي جعل البلاد تفرض حظر التجول، وتغلق المدراس، وتمنع التجمعات، وتغلق النوادي والمتنزهات، وتطبق العمل من البيت، في نفس الوقت، ألغيت الحفلات والمناسبات الثقافية، وضم هذا القرار أيضًا إلغاء المؤتمرات والمهرجانات، ولمساعدة الأشخاص على البقاء بالبيت، قررت وزارة الثقافة المصرية، إقامة حفل فني بعنوان "سهرة مع الموسيقار الكبير عمر خيرت"، لكن من المؤسف أن أنغامه لن تلمع في سماء الأوبرا، لكن سيتم إذاعته "أونلاين"، ومن الواضح أن هناك مجموعة من النجوم سيشاركون في الحفل.

وتزامنًا مع الهشتاج المفعل من قبل الدولة #احمى-نفسك-احمي-بلدك، قررت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم إطلاق مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك"، وتستهدف مثل هذه المشاركات، تنشيط الأوبرا المصرية، والاستمرار في عروضها، ومن جانب آخر لتسلية الشعب، في وقت انتشرت به الطاقة السلبية، بعد تفشي فيروس كورونا،