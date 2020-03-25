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حفل «أونلاين» يضم عمر خيرت ومدحت صالح وعلي الحجار

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص
عمر خيرت
عمر خيرت
يعيش العالم الآن حالة من الطوارئ، الأمر الذي جعل البلاد تفرض حظر التجول، وتغلق المدراس، وتمنع التجمعات، وتغلق النوادي والمتنزهات، وتطبق العمل من البيت، في نفس الوقت، ألغيت الحفلات والمناسبات الثقافية، وضم هذا القرار أيضًا إلغاء المؤتمرات والمهرجانات، ولمساعدة الأشخاص على البقاء بالبيت، قررت وزارة الثقافة المصرية، إقامة حفل فني بعنوان "سهرة مع الموسيقار الكبير عمر خيرت"، لكن من المؤسف أن أنغامه لن تلمع في سماء الأوبرا، لكن سيتم إذاعته "أونلاين"، ومن الواضح أن هناك مجموعة من النجوم سيشاركون في الحفل.
وتزامنًا مع الهشتاج المفعل من قبل الدولة #احمى-نفسك-احمي-بلدك، قررت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم إطلاق مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك"، وتستهدف مثل هذه المشاركات، تنشيط الأوبرا المصرية، والاستمرار في عروضها، ومن جانب آخر لتسلية الشعب، في وقت انتشرت به الطاقة السلبية، بعد تفشي فيروس كورونا،
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أحمد سعد

«أزمة وهتعدي».. أحمد سعد يطرح أغنية جديدة عن كورونا

طرح المطرب أحمد سعد، كليب أغنية جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي"، من ألحانه وكلمات أحمد إبراهيم/ عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، مناصحا من خلالها المواطنين بالحرص من فيروس كورونا وعدم الخوف، وأن يأخذوا حذرهم بالوقاية واتباع التعليمات الصحية والوقائية، إذ تقول كلمات الأغنية: "أزمة وهتعدي وبكرة هنبقى بخير، وتمام لازم ورا نرجع خطوة، عشان نطلع قدام.. حرص جدا لكن ماتخافش نهائي، عشان لينا رب حامينا بعين لا بتغفل ولا بتنام".
أحمد سعد

قريبًا.. أحمد سعد في دويتو مع حسن شاكوش

نشر المطرب أحمد سعد صورة تجمعه بحسن شاكوش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء التحضير لأغنية تجمعهما، وعلق "سعد" على الصورة "قريبا". وكان الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال قد طرحا منذ أيام أغنية "عود البطل"، بعد نجاح مهرجان "بنت الجيران". وكانت أغنية "عود البطل" قد تعرضت للحذف بعد يوم من طرحها قبل أن يعاود حسن شاكوش طرحها على قناته بـ«يوتيوب»، والتي يغنيها مع عمر كمال، وحققت الأغنية مشاهدات عالية منذ طرحها.
عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى فيها حاجة حلوة بحضور الوزراء ونجوم الفن (23)

مكتبة الإسكندرية تقرر إلغاء حفل عمر خيرت بسبب كورونا

أعلنت إدارة مكتبة الإسكندرية، إلغاء حفلتي الموسيقار عمر خيرت طبقا لقرار رئيس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات والأنشطة الثقافية وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. وقالت الإدارة في منشور لها على الصفحة الرسمية للمكتبة عبر فيسبوك: "طبقا لقرار رئيس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات والأنشطة الثقافية وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا تقرر إلغاء حفلتي الفنان عمر خيرت يومي 11 و12 مارس 2020".
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