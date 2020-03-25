في 25 يوما.. 3.8 مليار جنيه دعم عاجل للصحة لمواجهة كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٣ ص

الحجر الصحي لمرضى كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه بصدور التكليف الرئاسى من القيادة السياسية بسرعة توفير المبالغ المطلوبة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، فقد تم منذ بداية شهر مارس الحالى وحتى الآن، تعزيز وإتاحة مبالغ نقدية عاجلة تبلغ قيمتها الإجمالية 3,8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يمكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للفيروس المستجد.

وأشار إلى صرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف. وأضح معيط، أن وزارة المالية جاهزة لتلبية أى تعزيزات مالية بشكل فورى للقطاع الصحى من 100 مليار جنيه التى تم تخصيصها