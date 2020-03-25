لأول مرة في التاريخ.. رئيس الكنيست يتقدم باستقالته

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ ص

رئيس الكنيست

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الكنيست، يولي إيدلشتاين، قدم استقالته من منصبه اليوم الأربعاء.. وكانت المحكمة العليا في إسرائيل أمرت ادلشتاين، بإجراء تصويت من أجل انتخاب رئيس للكنيست، بعد أن أوضح أنه لا ينوي فعل ذلك. وفي رده على دعوة القضاة لإجراء التصويت، قال: "إنه لن يوافق على أن تضع المحكمة أمامه إنذارا، وأن التدخل في عملية برلمانية كهذه ليس في محله".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه "في تطور لافت على الصعيد السياسي الحزبي، أعلن رئيس الكنيست استقالته من منصبه"، مشيرة إلى أنها أول مرة في تاريخ إسرائيل يحدث ذلك. وكانت كتلة اليمين قررت مقاطعة جلسة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، التي تتناول تشكيل اللجنة المنظمة وإمكانية التصويت على انتخاب رئيس جديد