لأول مرة في التاريخ.. رئيس الكنيست يتقدم باستقالته
٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ ص
رئيس الكنيست
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الكنيست، يولي إيدلشتاين، قدم استقالته من منصبه اليوم الأربعاء.. وكانت المحكمة العليا في إسرائيل أمرت ادلشتاين، بإجراء تصويت من أجل انتخاب رئيس للكنيست، بعد أن أوضح أنه لا ينوي فعل ذلك.
وفي رده على دعوة القضاة لإجراء التصويت، قال: "إنه لن يوافق على أن تضع المحكمة أمامه إنذارا، وأن التدخل في عملية برلمانية كهذه ليس في محله".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه "في تطور لافت على الصعيد السياسي الحزبي، أعلن رئيس الكنيست استقالته من منصبه"، مشيرة إلى أنها أول مرة في تاريخ إسرائيل يحدث ذلك.
وكانت
كتلة اليمين قررت مقاطعة جلسة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، التي تتناول
تشكيل اللجنة المنظمة وإمكانية التصويت على انتخاب رئيس جديد
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه "في تطور لافت على الصعيد السياسي الحزبي، أعلن رئيس الكنيست استقالته من منصبه"، مشيرة إلى أنها أول مرة في تاريخ إسرائيل يحدث ذلك.
وكانت
كتلة اليمين قررت مقاطعة جلسة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، التي تتناول
تشكيل اللجنة المنظمة وإمكانية التصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست خلفا لرئيسه
الحالي يولي إدلشتاين من حزب الليكود.
ونقلت
وكالة "سوا" أن كتلة "أبيض أزرق"، برئاسة بيني جانتس، والمعسكر الداعم له، تطالب حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور
ليبرمان، وتحالف "العمل–ميرتس"، والقائمة المشتركة، بتشكيل لجان الكنيست
واستبدال إدلشتاين، فيما حاول الليكود منع ذلك، منذ الأسبوع الماضي.
يشار
إلى أنه بعد تشكيل اللجنة المنظمة، ستكون هذه اللجنة مسئولة عن تشكيل لجان أخرى.
وطلب
وزراء الليكود من أدلشتاين تجاهل توجيهات المحكمة العليا التي ناقشت التماسات
لإجبار أدلشتاين على السماح بانتخاب رئيس للكنيست.