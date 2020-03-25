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بومبيو: الصين تحرم العالم من المعلومات عن «كورونا»

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م
بومبيو
بومبيو
هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا، قائلا: إن "الحزب الصيني الحاكم لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى"، مجددا اتهامات سابقة بأن تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبّب مخاطر للناس في أنحاء العالم، وقال إن هذا "عرّض حقا حياة الآلاف للخطر"، وتابع: "ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى".
واتهم بومبيو، كذلك إيران وروسيا بشن حملات تضليل بخصوص الفيروس، قائلا: "لا تزال حملات التضليل مستمرة من قبل روسيا وإيران إضافة إلى الصين"، مضيفا: "يقولون إنه جاء من الجيش الأمريكي، ويقولون إنه ربما بدأ في إيطاليا، كل شيء للتنصل من المسؤولية". ورغم انتقاده القوي للصين، أحجم بومبيو عن الإشارة للفيروس باسم
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كورونا

أقل من 18 سنة.. وفاة أول مراهق بكورونا في أمريكا

أعلنت السلطات الصحية في لوس أنجلوس الثلاثاء، وفاة مراهق مصاب بكورونا، لتسجل الولايات المتحدة الأمريكية، أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس المستجد (كوفيد-19)، لشخص يقلّ عمره عن 18 عاما. وقالت لجنة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس في بيان، إنّها أحصت وفاة ثلاثة أشخاص إضافيين بالفيروس، هم بالغان عمرهما 50 و70 عاما ومراهق يقلّ عمره عن 18 عاما، كان يعيش في لانكاستر الواقعة على بعد 40 كم شمال مدينة لوس أنجليس.
دونالد ترامب

ترامب: إلغاء صفقة تشريع فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ألغى صفقة تشريع فيروس كورونا، لافتا أنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، حيث صرح بأنه ألغى الصفقة التي تم التوصل إليها في حينه حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون، مشيرًا أن المناقشات حول التشريع بشكل عام لا تزال جارية، وأن بيلوسي قالت: إن الاتفاق حوله قريب، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. ولم تنل حزمة تحفيز اقتصادي بتريليوني دولار لمواجهة كورونا موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قال الديمقراطيون: إنها تقدم القليل من المال للولايات والمستشفيات وتخلو من قيود على صندوق لمساعدة الشركات الكبيرة.
ميلانيا-ترامب (1)

ترامب يعلن نتائج فحص «كورونا» لزوجته

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نتائج الفحص أثبتت عدم إصابة زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "نعم إنها على ما يرام، والنتيجة سلبية"، وذلك وفقا لتصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الثلاثاء. وكان ترامب ونائبه مايك بنس قد خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس وكانت النتيجة سلبية أيضا، ويأتي ذلك بعد إعلان رابطة مراسلي البيت الأبيض، أمس الإثنين، أن من المشتبه إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا مما يثير تساؤلات بشأن الإفادات الصحفية اليومية التي تجمع عشرات الصحفيين ومسؤولي إدارة ترامب في غرفة واحدة.
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بومبيو يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة

أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وصل إلى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الإثنين، في زيارة مفاجئة،، وأشارت تقارير إلى أن الزيارة تهدف إلى الدفع من أجل تنفيذ خطة السلام الأمريكية مع حركة طالبان، فيما ذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية أن بومبيو وصل إلى كابول اليوم حيث من المقرر أن يلتقي مع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني ومسؤولين آخرين في إطار جهود الولايات المتحدة للمضي قدما في اتفاق سلام أمريكي تم التوقيع عليه الشهر الماضي مع حركة طالبان.
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الصين

كورونا اختفى.. تعقيم محطة قطار ووهان استعدادا لاستقبال المواطنين

تعمل السلطات الصينية على قدم وساق في ووهان الصينية لتعقيمها بالكامل مع تراجع نسب إصابات فيروس كورونا بالمدينة التي كانت تمثل مركز تفشي الوباء، وتتحرك فرق التطهير تدريجيًّا بشكل يومي في المرافق العامة لتطهيرها مع قرب إعادة تشغيلها.
كورونا

أقل من 18 سنة.. وفاة أول مراهق بكورونا في أمريكا

أعلنت السلطات الصحية في لوس أنجلوس الثلاثاء، وفاة مراهق مصاب بكورونا، لتسجل الولايات المتحدة الأمريكية، أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس المستجد (كوفيد-19)، لشخص يقلّ عمره عن 18 عاما. وقالت لجنة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس في بيان، إنّها أحصت وفاة ثلاثة أشخاص إضافيين بالفيروس، هم بالغان عمرهما 50 و70 عاما ومراهق يقلّ عمره عن 18 عاما، كان يعيش في لانكاستر الواقعة على بعد 40 كم شمال مدينة لوس أنجليس.
الصين

الصين تعلن رفع قيود التنقل عن «معقل كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءا من غد الأربعاء. وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كل قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها، موضحة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان معقل وباء "كورونا" يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة".
دونالد ترامب

ترامب عن كورونا: سنقرر أي اتجاه سنسلك بعد 15 يوما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه لا يجب أن نسمح للعلاج بأن يكون أسوأ من المشكلة ذاتها، في إشارة إلى الإجراءات التي يتم اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا: "بنهاية فترة الـ15 يوما، سنتخذ قرارا حول أي اتجاه سنسلك!". وأصدر ترامب إرشادات جديدة، في 16 مارس الجاري، تهدف إلى إبطاء انتشار المرض بعد فترة الـ15 يوما، كما أعلن حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بكورونا، فيما قال إنه مستاء قليلا من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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