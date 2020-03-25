بومبيو: الصين تحرم العالم من المعلومات عن «كورونا»

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م

بومبيو

هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا، قائلا: إن "الحزب الصيني الحاكم لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى"، مجددا اتهامات سابقة بأن تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبّب مخاطر للناس في أنحاء العالم، وقال إن هذا "عرّض حقا حياة الآلاف للخطر"، وتابع: "ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى".

واتهم بومبيو، كذلك إيران وروسيا بشن حملات تضليل بخصوص الفيروس، قائلا: "لا تزال حملات التضليل مستمرة من قبل روسيا وإيران إضافة إلى الصين"، مضيفا: "يقولون إنه جاء من الجيش الأمريكي، ويقولون إنه ربما بدأ في إيطاليا، كل شيء للتنصل من المسؤولية". ورغم انتقاده القوي للصين، أحجم بومبيو عن الإشارة للفيروس باسم