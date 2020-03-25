كورونا اختفى.. تعقيم محطة قطار ووهان استعدادا لاستقبال المواطنين

تعمل السلطات الصينية على قدم وساق في ووهان الصينية لتعقيمها بالكامل مع تراجع نسب إصابات فيروس كورونا بالمدينة التي كانت تمثل مركز تفشي الوباء، وتتحرك فرق التطهير تدريجيًّا بشكل يومي في المرافق العامة لتطهيرها مع قرب إعادة تشغيلها.
وعرضت وسائل إعلام، مشهدًا خياليًّا لفرق التطهير وهي تتجول في محطة قطار ووهان، وتقوم بتعقيم جميع المقاعد والسلالم الكهربائية وصالات الانتظار.
وبثت وسائل إعلام صينية فيديوهات لعدد كبير من فرق التطهير وهي تعقم كل شيء داخل محطة قطار مدينة ووهان، لرفع الروح المعنوية لدى المواطنين إيذانا بعودة العمل بمحطة
وعرضت وسائل إعلام، مشهدًا خياليًّا لفرق التطهير وهي تتجول في محطة قطار ووهان، وتقوم بتعقيم جميع المقاعد والسلالم الكهربائية وصالات الانتظار.
وبثت وسائل إعلام صينية فيديوهات لعدد كبير من فرق التطهير وهي تعقم كل شيء داخل محطة قطار مدينة ووهان، لرفع الروح المعنوية لدى المواطنين إيذانا بعودة العمل بمحطة القطار.
ورغم إعلان ووهان الصينية انتصارها على وباء كورونا، وعدم تسجيل أي حالات جديدة لليوم الثالث، إلا أن هناك حالة
من الفزع تسيطر على المدينة بسبب الاشتباه فى إصابة مواطن بالفيروس مرة أخرى، بعد
اختلاف نتائجه يوما عن الآخر، إذ كانت سلبية ثم إيجابية ثم سلبية مرة أخرى.
وقالت
سلطات تشياوكو إن رجلا يبلغ من العمر 62 عاما خضع لفحص لمرض يشبه الالتهاب الرئوي
ثلاث مرات كان سلبيًا يوم الثلاثاء، وإيجابيا يوم الخميس عندما دخل المستشفى، لكنه
اختبر سلبيًا مرة أخرى.
وهناك مخاوف بشأن الحالات للأشخاص الحاملين للفيروس، لكن لا تظهر عليهم أعراض ولا يتم تسجيلهم فى الإحصاءات الرسمية اليومية.