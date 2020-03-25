كورونا اختفى.. تعقيم محطة قطار ووهان استعدادا لاستقبال المواطنين

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م

الصين تسيطر على كورونا

تعمل السلطات الصينية على قدم وساق في ووهان الصينية لتعقيمها بالكامل مع تراجع نسب إصابات فيروس كورونا بالمدينة التي كانت تمثل مركز تفشي الوباء، وتتحرك فرق التطهير تدريجيًّا بشكل يومي في المرافق العامة لتطهيرها مع قرب إعادة تشغيلها.

وعرضت وسائل إعلام، مشهدًا خياليًّا لفرق التطهير وهي تتجول في محطة قطار ووهان، وتقوم بتعقيم جميع المقاعد والسلالم الكهربائية وصالات الانتظار. وبثت وسائل إعلام صينية فيديوهات لعدد كبير من فرق التطهير وهي تعقم كل شيء داخل محطة قطار مدينة ووهان، لرفع الروح المعنوية لدى المواطنين إيذانا بعودة العمل بمحطة