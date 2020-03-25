جريمة

المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لـ4 آخرين بـ«داعش الجيزة»

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م
أرشيفية
أرشيفية
قضت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة في مجمع محاكم طرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، و4 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة؛ على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة بـ"خلية تنظيم داعش بالجيزة" والمنسوب لهم فيها الانضمام إلى جماعة التنظيم الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، وصدر الحكم بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.
,أشارت التحقيقات بالقضية إلى اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، والتى تدعوا إلى وجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركة عناصرها فى رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامة بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية
اقرأ المزيد
حملة-أمنية-لضبط المخدرات‎ (1)

تنفيذ 80 ألف حكم قضائي وضبط 267 متهمًا بحيازة مخدرات

تشن الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مستمرة بكافة مديريات الأمن، لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة والمواد المخدرة، وممارسي أعمال البلطجة، مع تقديم تقارير أمنية بكل حملة على مدار 24 ساعة، وخلال آخر تقرير ضبطت الاجهزة الأمنية 186 متهمًا بحوزتهم 212 قطعة سلاح ناري، كما حررت القوات 249 قضية مخدرات ضد 267 متهمًا، وبلغت كمية المخدرات المضبوطة بحوزة المتهمين 75 كيلو جرام من المواد المخدرة "متنوعة بين حشيش وبانجو وهروين وكميات من مخدر الآيس"، علاوة على 29 ألف قرص مخدر.
المخدرة

مصادر سرية تقود الأمن لضبط عصابتين للاتجار بالمخدرات

شنت قوات الأمن بمديريتي أمن القليوبية وسوهاج، حملات أمنية للقبض على تشكيلين عصابيين للاتجار فى المواد المخدرة، ونجحت القوات فى القبض على 6 متهمين، بينهم شقيقين، كونوا عصابتين للاتجار فى المواد المخدرة، وكان بحوزتهم حال ضبهم 120 جرام هروين خام، وكميات من مخدرات الشابو والحشيش والأفيون، بخلاف أسلحة تتضمن بندقية نارية، وفرد خرطوش محلي الصنع، وفرد روسي، ومبالغ مالية وهواتف محمولة، وحررت قوات الأمن محضرين بواقعتي الضبط، وجاري عرضهما على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

بسبب خلافات الجيرة.. مصرع ربة منزل وإصابة أخرين في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، بينما أصيب اثنين آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز دشنا التابع لمحافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مدير المباحث الجنائبية يفيد بورود بلاغًا من أحد الأهالي، بنشوب مشاجره بين عائلتين بقرية فاو غرب بدشنا ووقوع قتيل و مصابين.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (3)

مصرع شخص وإصابة 15 في حادث تصادم بالأقصر

اصطدامت سيارة ميكروباص بسيارة نقل على الطريق الزراعي الشرقي أمام مدينة البياضية جنوب الأقصر، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين. اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من مركز شرطة الأقصر، يفيد باصطدام سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، أسفل كوبري بالطريق الزراعي الشرقي بمنطقة البياضية، ووقوع متوفي ومصابين.
اقرأ المزيد من الأخبار
احمد-دومة (3)

تأجيل طعن «دومة» إداريا بسبب إجراءات الوقاية

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة، وأخرين من المحكوم عليهم حضوريا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" إداريا، تنفيذا لقرار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الله عصر، بتأجيل كل جلسات المحاكمات إلى 30 مارس الجاري، منعا للتكدس وحفاظا على المواطنين من احتمالات العدوى بأي فيروسات، خاصة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومن المقرر تحديد سكرتارية المحكمة موعد الجلسة بعد انتهاء فترة تعطيل المحاكمات.
هشام-عشماوى

الإعدام لعشماوي و36 آخرين في قضية أنصار بيت المقدس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة هشام عشماوى و36 آخرين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 61 متهمًا بالسجن المؤبد، و15 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن 10 سنوات لـ21 متهمًا، كما قضت بمعاقبة 52 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات وانقضاء الدعوى لـ22 متهمًا لوفاتهم، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها وعزلهم من الوظائف الأميرية ووضعهم تحت المراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، كما ألزمتهم المحكمة بدفع تعويض 150 مليون جنيه لوزراة الداخلية تعويضًا مؤقتا، بالقضية المعروفة إعلاميا «أنصار بيت المقدس».
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]