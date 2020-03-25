المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لـ4 آخرين بـ«داعش الجيزة»

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م

أرشيفية

قضت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة في مجمع محاكم طرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، و4 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة؛ على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة بـ"خلية تنظيم داعش بالجيزة" والمنسوب لهم فيها الانضمام إلى جماعة التنظيم الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، وصدر الحكم بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

,أشارت التحقيقات بالقضية إلى اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، والتى تدعوا إلى وجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركة عناصرها فى رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامة بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية