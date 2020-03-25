الخسائر تواصل الصعود.. إيرادات الطيران تنخفض 44% بسبب تعليق السفر

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٥ م

إياتا

على خلفية تواصل آثار وتداعيات تفشي فيروس كورونا على نشاط النقل الجوي، واصل الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تحديث تحليلات الإيرادات وقدر هبوطها جراء التشديدات الكبيرة على السفر وتوقعات بركود عالمي جديد، إلى نحو 252 مليار دولار أو ما يعادل 44% أقل بالمقارنة مع العام 2019، وذلك في حال استمر هذا المشهد لمدة ثلاثة أشهر فقط ليتبعها انتعاش اقتصادي تدريجي حتى نهاية العام الجاري.

وكانت التحليلات السابقة والصادرة عن الاتحاد بتاريخ 5 مارس، قدرت تكبد القطاع خسائر في الإيرادات تصل إلى 113 مليار دولار، وذلك قبل اتخاذ معظم الدول قرارات بوضع قيود كبيرة على السفر، والتي ألغت إلى حدٍ كبير سوق السفر العالمي. وفي تعليقه، قال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والمدير التنفيذي للإياتا إن