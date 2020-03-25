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الخسائر تواصل الصعود.. إيرادات الطيران تنخفض 44% بسبب تعليق السفر

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٥ م
إياتا
إياتا
على خلفية تواصل آثار وتداعيات تفشي فيروس كورونا على نشاط النقل الجوي، واصل الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تحديث تحليلات الإيرادات وقدر هبوطها جراء التشديدات الكبيرة على السفر وتوقعات بركود عالمي جديد، إلى نحو 252 مليار دولار أو ما يعادل 44% أقل بالمقارنة مع العام 2019، وذلك في حال استمر هذا المشهد لمدة ثلاثة أشهر فقط ليتبعها انتعاش اقتصادي تدريجي حتى نهاية العام الجاري.
وكانت التحليلات السابقة والصادرة عن الاتحاد بتاريخ 5 مارس، قدرت تكبد القطاع خسائر في الإيرادات تصل إلى 113 مليار دولار، وذلك قبل اتخاذ معظم الدول قرارات بوضع قيود كبيرة على السفر، والتي ألغت إلى حدٍ كبير سوق السفر العالمي. وفي تعليقه، قال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والمدير التنفيذي للإياتا إن
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طائرة-إيرباص-إيه 380

إيرباص تكافح كورونا.. استئناف التصنيع جزئيًّا في فرنسا وأسبانيا

بعد أسبوع من إعلانها وقف العمل في البلدين بسبب تفشي كورونا، أعلنت شركة إيرباص عن استئناف الإنتاج والتجميع جزئيًا في فرنسا وإسبانيا، وذلك بعد إجراء فحوصات الصحة والسلامة وتنفيذها للإجراءات الصارمة، فضلاً عن دعم الشركة الجهود العالمية لمواجهة أزمة (COVID-19).
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة تحذر من خطورة كورونا في المرحلة المقبلة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الأسابيع الثلاثة المقبلة هامة جدا فى إطار محاولات الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، مشددة على أن توجه المواطنين للمنشأة الطبية المناسبة سيساهم فى حمايتهم ويمنع انتشار الفيروس أو العدوى، مضيفة خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الإعلام اليوم الأربعاء، إلى أن الخوف الأكبر من انتشار الفيروس على كبار السن والحوامل، مطالبة بتقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دائما دون مخالطة، وتابعت: "الخط الساخن الآن رقم 105 يتلقى بلاغات المواطنين واستفساراتهم، والخدمة أصبحت مجانية بعد أن كانت مقابل جنيه ونصف"،
هالة-زايد

وزيرة الصحة: 40 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 21 حالة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات إلى 442، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 21 حالة، بعد تسجيل حالة جديدة، مضيفة خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزيرى الإعلام والصحة اليوم الأربعاء، أن حالات التعافي ارتفعت إلى 93 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية 113 حالة،
مترو الأنفاق

قبل بدء الحظر.. المترو يعلن مواعيد قيام ووصول آخر قطار في كل خط

أعلنت وزارة النقل، جدول التشغيل اليومي لقطارات مترو الأنفاق بعد التعديل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء اليوم الأربعاء، وحددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، مواعيد قيام ووصول آخر قطارات اليوم من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالي:
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دولارات

توقعات بتراجع التدفقات النقدية الى 12 مليار دولار بسبب كورونا

توقع بنك استثمار فاروس في مذكرة بحثية له، انخفاض حجم التدفقات النقدية من العملات الأجنبية إلى مصر بنحو 12.1 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي الجاري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري. كما توقع فاروس، أن تصل إيرادات هذه المصادر التي تتضمن السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك غير المباشر إلى 33.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار. وقال فاروس إن من المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى بين 6 و8 مليارات دولار.
فيروس- كورونا (6)

كيف تتأثر مصر بتقلبات الاقتصاد الدولي جراء كورونا؟

تدرس الحكومة حاليا تأثيرات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، بحسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفة أن هناك تأثيرا محتملا لانتشار الفيروس على الاقتصاد المصري، إذ أن الصين تمثل 20% من الاقتصاد العالمي، لكن لا يمكن تحديد حجم هذا الأثر حاليا، وتعمل الحكومة على دراسته وسيكون لديها تصور للتعامل مع هذا الملف، قائلة إن لدينا تأثيرات أخرى متوقعة على حركة التجارة وأسعار النفط، قد تتيح فرصة لمصر للاستفادة من أزمة كورونا عالميا.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

500 جنيه.. القوى العاملة تصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة

قرر محمد سعفان وزير القوى العاملة محمد سعفان، صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه، تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، وأوضحت الوزراة في بيان، إن المنحة تأتي للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل هذه الفئة، فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء: خفض عدد العاملين بالدولة خلال ساعات

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستصدر خلال ساعات قليلة قرارًا بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية، بما يضمن تقليل الاختلاط بين المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بمقر مجلس الوزراء: "هذا القرار يستثنى منه المصالح الحكومية الخاصة بالخدمات الاستراتيجية وتقديم الخدمات الأساسية للدولة".
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