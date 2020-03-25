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16 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادة الـ15% خلال 3 أيام

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م
بنوك
بنوك
قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد سجلت 10.2 مليار جنيه خلال ثلاثة أيام، موضحًا أن ما يزيد عن 52 ألف عميل قاموا بشراء الشهادات، منهم حوالي 1.5 ألف عميل جديد انضموا إلى أسرة عملاء البنك الأهلي المصري خلال الأيام الثلاث الأولى من طرح الشهادات. وأضاف رئيس البنك الأهلي أنه تم الاعتماد على الأهلي نت والأهلي موبيل كقنوات إلكترونية للشراء بما يقارب 65?? من المشتريين للشهادة. وأشار إلى أن البنك تلقى باقي الطلبات من العملاء عبر مركز الاتصال والفروع التي استخدمت آلية مستحدثة تعاملت بكفاءة مع توافد العملاء بأقل مشقة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكد عكاشة حرص البنك على سلامة وصحة عملائه، وكذلك موظفيه الذين يثبتون دائماً مهاراتهم وحرفيتها في استمرار تقديم خدمات البنك الأهلي، وتلبية متطلبات العملاء والوطن، على الرغم من أية تحديات.وقال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر في تصريحات خاصة إن حصيلة الاكتتاب في الشهادات مرتفعة العائد ببنك
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البورصة

صعود جماعي للبورصة في ختام جلسات أول أيام الحظر

أختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدعوما بعمليات شراء المصريين والعرب ، وبالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية بفرض حظر التجوال بداية من اليوم وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا، وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 540.8 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 9865.6 نقطة، وتابعه في الارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.7% عند مستوى 930.1 نقطة.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 715 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهين، وسجل سعر الأوقية نحو 1614 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.

المالية: تخصيص 70 مليون جنيه تعويضات لمتضرري السيول

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، انه فى إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، فقد تمت إتاحة مبلغ 70 مليون جنيه لوزارة التضامن؛ لصرف التعويضات اللازمة للأهالى المضارين من موجة الطقس السيئة الأخيرة الذين تهدمت منازلهم؛ بما يخفف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة 25 مليون جنيه لوزارة التضامن أيضًا لصرف تعويضات وإعانات لأهالي سيناء.
الحجر- الصحي (1)

في 25 يوما.. 3.8 مليار جنيه دعم عاجل للصحة لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه بصدور التكليف الرئاسى من القيادة السياسية بسرعة توفير المبالغ المطلوبة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، فقد تم منذ بداية شهر مارس الحالى وحتى الآن، تعزيز وإتاحة مبالغ نقدية عاجلة تبلغ قيمتها الإجمالية 3,8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يمكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للفيروس المستجد.
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