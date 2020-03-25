16 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادة الـ15% خلال 3 أيام

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م

بنوك

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد سجلت 10.2 مليار جنيه خلال ثلاثة أيام، موضحًا أن ما يزيد عن 52 ألف عميل قاموا بشراء الشهادات، منهم حوالي 1.5 ألف عميل جديد انضموا إلى أسرة عملاء البنك الأهلي المصري خلال الأيام الثلاث الأولى من طرح الشهادات. وأضاف رئيس البنك الأهلي أنه تم الاعتماد على الأهلي نت والأهلي موبيل كقنوات إلكترونية للشراء بما يقارب 65?? من المشتريين للشهادة. وأشار إلى أن البنك تلقى باقي الطلبات من العملاء عبر مركز الاتصال والفروع التي استخدمت آلية مستحدثة تعاملت بكفاءة مع توافد العملاء بأقل مشقة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد عكاشة حرص البنك على سلامة وصحة عملائه، وكذلك موظفيه الذين يثبتون دائماً مهاراتهم وحرفيتها في استمرار تقديم خدمات البنك الأهلي، وتلبية متطلبات العملاء والوطن، على الرغم من أية تحديات.وقال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر في تصريحات خاصة إن حصيلة الاكتتاب في الشهادات مرتفعة العائد ببنك



وأكد عكاشة حرص البنك على سلامة وصحة عملائه، وكذلك موظفيه الذين يثبتون دائماً مهاراتهم وحرفيتها في استمرار تقديم خدمات البنك الأهلي، وتلبية متطلبات العملاء والوطن، على الرغم من أية تحديات.



وقال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر في تصريحات خاصة إن حصيلة الاكتتاب في الشهادات مرتفعة العائد ببنك مصر ارتفعت إلى 5.9 مليار جنيه خلال 3 أيام فقط.



وأصدر بنك مصر الوعاء الادخاري الجديد «شهادة ابن مصر»، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهراً، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنوياً.



ويصرف العائد شهرياً ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.



ويتيح البنك للعملاء استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.







