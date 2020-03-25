جريمة

تنفيذ 80 ألف حكم قضائي وضبط 267 متهمًا بحيازة مخدرات

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٤ م
أرشيفية
أرشيفية
تشن الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مستمرة بكافة مديريات الأمن، لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة والمواد المخدرة، وممارسي أعمال البلطجة، مع تقديم تقارير أمنية بكل حملة على مدار 24 ساعة، وخلال آخر تقرير ضبطت الاجهزة الأمنية 186 متهمًا بحوزتهم 212 قطعة سلاح ناري، كما حررت القوات 249 قضية مخدرات ضد 267 متهمًا، وبلغت كمية المخدرات المضبوطة بحوزة المتهمين 75 كيلو جرام من المواد المخدرة "متنوعة بين حشيش وبانجو وهروين وكميات من مخدر الآيس"، علاوة على 29 ألف قرص مخدر.
ونجحت قوات الحملة خلال يوم واحد فى تنفيذ 80 ألف حكم قضائي متنوع بين أحكام فى قضايا جنائية، وأحكام مخالفات وغرامات مالية، وذلك فى سياق مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وشملت عمليات الضبط، استهداف متهمين بالاتجار فى المخدرات، بمنطقة
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محكمة-ارشفية

المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لـ4 آخرين بـ«داعش الجيزة»

قضت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة في مجمع محاكم طرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، و4 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة؛ على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة بـ"خلية تنظيم داعش بالجيزة" والمنسوب لهم فيها الانضمام إلى جماعة التنظيم الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، وصدر الحكم بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.
المخدرة

مصادر سرية تقود الأمن لضبط عصابتين للاتجار بالمخدرات

شنت قوات الأمن بمديريتي أمن القليوبية وسوهاج، حملات أمنية للقبض على تشكيلين عصابيين للاتجار فى المواد المخدرة، ونجحت القوات فى القبض على 6 متهمين، بينهم شقيقين، كونوا عصابتين للاتجار فى المواد المخدرة، وكان بحوزتهم حال ضبهم 120 جرام هروين خام، وكميات من مخدرات الشابو والحشيش والأفيون، بخلاف أسلحة تتضمن بندقية نارية، وفرد خرطوش محلي الصنع، وفرد روسي، ومبالغ مالية وهواتف محمولة، وحررت قوات الأمن محضرين بواقعتي الضبط، وجاري عرضهما على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

بسبب خلافات الجيرة.. مصرع ربة منزل وإصابة أخرين في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، بينما أصيب اثنين آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز دشنا التابع لمحافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مدير المباحث الجنائبية يفيد بورود بلاغًا من أحد الأهالي، بنشوب مشاجره بين عائلتين بقرية فاو غرب بدشنا ووقوع قتيل و مصابين.
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مصرع شخص وإصابة 15 في حادث تصادم بالأقصر

اصطدامت سيارة ميكروباص بسيارة نقل على الطريق الزراعي الشرقي أمام مدينة البياضية جنوب الأقصر، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين. اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من مركز شرطة الأقصر، يفيد باصطدام سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، أسفل كوبري بالطريق الزراعي الشرقي بمنطقة البياضية، ووقوع متوفي ومصابين.
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مطاردة- امنيه

ضبط 193 قطعة سلاح و113 قضية مخدرات وتنفيذ 47 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 28 قطعة سلاح نارى بحوزة 23 متهما عبارة عن (3 بنادق آلية - 4 بنادق خرطوش -طبنجة - 20 فرد محلي الصنع) و79 طلقة مختلفة الأعيرة إضافة إلى 165 قطعة سلاح أبيض، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تحت إشراف قطاع الأمن العام.
اقراص-مخدرة

ضبط متهم بتجارة المخدرات بحوزته 25 ألف قرص تامول

ألقت قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع شرطة السلوم القبض على متهم بجلب الأقراص المخدرة وترويجها على عملاء له، وكان بحوزة المتهم في سيارة حال ضبطه 25 ألف قرص مخدر من أنواع متعددة، وحررت قوات الأمن محضرا بالضبط في حالة تلبس بحيازة المخدر، وتحفظت القوات على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بدورها بتحليل عينات منها بمعرفة خبراء المعمل الجنائي، لفحصها وتقديم تقرير بشأن تأثيرها علي الصحة العامة لمتعاطيها، ويكثف قطاع مكافحة المخدرات جهوده لمكافحة الاتجار في تلك السموم.
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تنفيذ 47 ألف حكم قضائي وضبط 35 متهما بحيازة أسلحة

شنت الأجهزة الأمنية، على مستوى مديريات الأمن بمختلف المحافظات، حملات مكبرة لضبط تجار المخدرات وحائزي الأسلحة وحائزي المواد المخدرة، والخارجين عن القانون من ممارسي البلطجة والمطلوبين قضائيا، علاوة على ضبط حركة سير الطرق، والكشف على السائقين للتحقق من تعاطي المواد المخدرة خلال القيادة من عدمه، ونجحت القوات على مدار 24 ساعة من الحملة من ضبط 35 متهما بحوزتهم 40 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "سلاح رشاش و4 بنادق آلية و8 بنادق خرطوش، و4 طبنجات، و23 فردا محلىا، و48 طلقة مختلفة الأعيرة، و148 قطعة سلاح أبيض".
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ضبط 202 قطعة سلاح وتنفيذ 89 ألف حكم قضائي في يوم

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أبرزها ضبط 202 قطعة سلاح ناري بحوزة 176 متهما بواقع 19 بندقية آلية، 29 بندقية خرطوش، 23 طبنجة، 131 فرد خرطوش محلي الصنع، 255 قطعة سلاح أبيض إضافة إلى ضبط 596 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة متنوعة.
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