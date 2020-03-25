تنفيذ 80 ألف حكم قضائي وضبط 267 متهمًا بحيازة مخدرات

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٤ م

أرشيفية

تشن الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مستمرة بكافة مديريات الأمن، لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة والمواد المخدرة، وممارسي أعمال البلطجة، مع تقديم تقارير أمنية بكل حملة على مدار 24 ساعة، وخلال آخر تقرير ضبطت الاجهزة الأمنية 186 متهمًا بحوزتهم 212 قطعة سلاح ناري، كما حررت القوات 249 قضية مخدرات ضد 267 متهمًا، وبلغت كمية المخدرات المضبوطة بحوزة المتهمين 75 كيلو جرام من المواد المخدرة "متنوعة بين حشيش وبانجو وهروين وكميات من مخدر الآيس"، علاوة على 29 ألف قرص مخدر.

ونجحت قوات الحملة خلال يوم واحد فى تنفيذ 80 ألف حكم قضائي متنوع بين أحكام فى قضايا جنائية، وأحكام مخالفات وغرامات مالية، وذلك فى سياق مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وشملت عمليات الضبط، استهداف متهمين بالاتجار فى المخدرات، بمنطقة