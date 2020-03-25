هانتا VS كورونا.. سخرية ورعب وحقائق علمية

تحرير:هالة صقر ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٥ م

فحص الفيروس

انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من السخرية الممزوجة بالقلق، بعد إعلان الصين أمس، وفاة أول حالة بفيروس "هانتا"، داخل حافلة نقل خلال طريقه للعمل، ما أدى إلى إجراء فحوصات لبقية ركاب الحافلة وعددهم 32 شخصا، فبمجرد الإعلان عن الخبر، انتشرت التعليقات الساخرة عبر فيسبوك وتويتر، بسبب ما يواجهه العالم منذ شهر ديسمبر الماضي، من تفشي فيروس كورونا، الذي حصد الآلاف من الأرواح، وأصاب مئات الآلاف، وحتى الآن لم يكتشف له دواء، لكن التعليقات لم تخل من الذعر والخوف من أن يكون فيروس هانتا يشبه كورونا.

كتب أحد رواد التواصل الاجتماعي "هنلاحقها من كورونا ولا من هانتا"، وكتب آخر "والهانتا ده هانتا عادي ولا هانتا دايت زيرو ميكرووووب". وعلق أحد النشطاء منشورا ما بين السخرية والخوف نصه: "لسه ما خلصناش من كورونا طلعلنا فيروس جديد اسمه هانتا بيموت الناس، يعني اللي مش هيموت من كورونا هيموت من هانتا"، وجاءت