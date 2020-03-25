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هانتا VS كورونا.. سخرية ورعب وحقائق علمية

تحرير:هالة صقر ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٥ م
فحص الفيروس
فحص الفيروس
انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من السخرية الممزوجة بالقلق، بعد إعلان الصين أمس، وفاة أول حالة بفيروس "هانتا"، داخل حافلة نقل خلال طريقه للعمل، ما أدى إلى إجراء فحوصات لبقية ركاب الحافلة وعددهم 32 شخصا، فبمجرد الإعلان عن الخبر، انتشرت التعليقات الساخرة عبر فيسبوك وتويتر، بسبب ما يواجهه العالم منذ شهر ديسمبر الماضي، من تفشي فيروس كورونا، الذي حصد الآلاف من الأرواح، وأصاب مئات الآلاف، وحتى الآن لم يكتشف له دواء، لكن التعليقات لم تخل من الذعر والخوف من أن يكون فيروس هانتا يشبه كورونا.
كتب أحد رواد التواصل الاجتماعي "هنلاحقها من كورونا ولا من هانتا"، وكتب آخر "والهانتا ده هانتا عادي ولا هانتا دايت زيرو ميكرووووب". وعلق أحد النشطاء منشورا ما بين السخرية والخوف نصه: "لسه ما خلصناش من كورونا طلعلنا فيروس جديد اسمه هانتا بيموت الناس، يعني اللي مش هيموت من كورونا هيموت من هانتا"، وجاءت
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الوان-المانكير-والبشرة (7)

تغسلين يديكِ باستمرار.. حافظي على بشرتك في 3 خطوات

ترتفع كل يوم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بشكل كبير، مع تزايد عدد الوفيات، وتوجد دول فقدت الأمل في السيطرة، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا، لذا لا بد من اتباع الإجراءات الوقائية، على سبيل المثال غسل اليدين وارتداء كمامة، والابتعاد عن التجمعات، وتوقف الزيارات، وفي نفس الوقت، غسل اليدين باستمرار، سيعرض البشرة للتلف، لذا يوصي خبراء تجميل البشرة، باتباع نصائح صحية، للحفاظ على نضارة الجلد، أثناء الغسيل المستمر لليدين على مدار اليوم، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
فيروس- كورونا (18)

لا تخزن الطعام.. عادات تجنبها خلال أزمة الكورونا

منذ بداية أزمة الكورونا، ونمارس العديد من العادات الخاطئة، خوفا من انتشار المرض، ويقينا أننا نستخدم أفضل الوسائل، في وقت تتزايد به الإصابات بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع معدل الوفيات عالميا، خاصة في إيطاليا، فهي البلد الذي امتلأ شوارعه حزنا على من فقدوه من أرواح، لذا يجب التعامل مع الأمر بشكل دقيق، والبحث عن طرق الوقاية الصحية، حتى تمر هذه الأزمة بسلام، ومن ضمن هذه العادات استخدام الكمامة بدون داع، فكان للأطباء رأي آخر في هذه المسألة، نقلًا عن "India Today".
فيروس- كورونا (8)

لمواجهة الكورونا.. الحجر المنزلي هو الحل الصحي

تعتبر الكورونا من أكثر الفيروسات الخطيرة، التي مرت على البلاد، وذلك لتزايد عدد الإصابات والوفيات يوميا بشكل كبير حول العالم، مما جعل البلاد تتخد إجراءات صارمة، لتوفير الحماية الكاملة للمواطنين، وبجانب ذلك، قررت بعض الدول وقف المدراس، وإلغاء التجمعات ودور السينما والمسارح، كما فرضت العمل من المنزل، وتخفيض العاملين في القطاع الحكومي، وتناشد أيضا القطاع الخاص بالتعامل معها، لذا عند العمل من المنزل، وظهور بعض الأعراض، ينبغي معرفة كيفية عمل جحر صحي فعال، يجعلك تتعافى سريعا من جانب، وتحافظ على أفراد أسرتك من جانب آخر، نقلا عن موقع "Bold Sky".
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كورونا

تطبيق بولندي للتحقق من التزام الخاضعين للحجر المنزلي

كشفت بولندا عن تطبيق للهواتف الذكية يسمح للأشخاص الخاضعين لحجر صحي إلزامي مدته 14 يوما مرتبط بفيروس كورونا المستجد بإرسال صور شخصية لإخطار السلطات بأنهم يقبعون في المنزل. وصرح الناطق باسم الوزارة الرقمية كارول مانيز، لوكالة "فرانس برس"، بأن "الأشخاص في الحجر الصحي لديهم خيار: إما تلقي زيارات غير متوقعة من الشرطة، أو تحميل هذا التطبيق"، قائلا إن تطبيق "هوم كوارنتين" مخصص للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الإلزامي ومدته 14 يوما بعد عودتهم من خارج البلاد.
فيسبوك

فيسبوك: إعلانات مجانية للصحة العالمية لمواجهة كورونا

تعهد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بأن شركته ستقدم يد العون لمنظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات الصحية عن طريق منحها إعلانات مجانية للمساعدة في إيقاف تفشي فيروس "كورونا" المستجد. وكتب زوكربيرج -عبر "فيسبوك"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية -على موقعها الالكتروني أن شركته "تركز على ضمان حصول الجميع على معلومات دقيقة و موثوقة "، وذلك وسط وجود مخاوف من تزايد الأوضاع سوءا مع تفشي الفيروس داخل الولايات المتحدة.
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