هانتا VS كورونا.. سخرية ورعب وحقائق علمية
تحرير:هالة صقر
٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٥ م
فحص الفيروس
انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من السخرية الممزوجة بالقلق، بعد إعلان الصين أمس، وفاة أول حالة بفيروس "هانتا"، داخل حافلة نقل خلال طريقه للعمل، ما أدى إلى إجراء فحوصات لبقية ركاب الحافلة وعددهم 32 شخصا، فبمجرد الإعلان عن الخبر، انتشرت التعليقات الساخرة عبر فيسبوك وتويتر، بسبب ما يواجهه العالم منذ شهر ديسمبر الماضي، من تفشي فيروس كورونا، الذي حصد الآلاف من الأرواح، وأصاب مئات الآلاف، وحتى الآن لم يكتشف له دواء، لكن التعليقات لم تخل من الذعر والخوف من أن يكون فيروس هانتا يشبه كورونا.
كتب أحد رواد التواصل الاجتماعي "هنلاحقها من كورونا ولا من هانتا"، وكتب آخر "والهانتا ده هانتا
عادي ولا هانتا دايت زيرو ميكرووووب".
وعلق أحد النشطاء منشورا ما بين السخرية والخوف نصه: "لسه ما خلصناش من كورونا طلعلنا فيروس جديد اسمه هانتا بيموت الناس، يعني اللي مش هيموت من
كورونا هيموت من هانتا"، وجاءت
كتب أحد رواد التواصل الاجتماعي "هنلاحقها من كورونا ولا من هانتا"، وكتب آخر "والهانتا ده هانتا
عادي ولا هانتا دايت زيرو ميكرووووب".
وعلق أحد النشطاء منشورا ما بين السخرية والخوف نصه: "لسه ما خلصناش من كورونا طلعلنا فيروس جديد اسمه هانتا بيموت الناس، يعني اللي مش هيموت من
كورونا هيموت من هانتا"، وجاءت التعليقات على المنشور في نفس السياق مثل: "والله
قلت إنها هتكون نهاية العالم"، و"فاضل إيه تاني في
2020؟".
وسخر البعض من اسم الفيروس واستخدموه بمعاني مصرية، من خلال بعض العبارات، مثل: "هانتا هانتا ولا انتش داري"، و"هانتا وهتخلص إن شاء الله"، و"بلاش هانتا وهات ميرندا".
وفي الحقيقة، فيروس هانتا ليس جديد كما يتصور البعض، حيث ظهر لأول مرة عام 1993 في أمريكا، وفي 2018 في الأرجنتين، ويختلف عن فيروس كورونا، في أنه ينتقل للإنسان عبر بول أو براز القوارض، بينما ينتقل كورونا عن طريق العدوى من إنسان لآخر، ورغم تشابه الأعراض كالحمى والسعال، إلا أن كورونا أشد خطرا حسب تقارير علمية.