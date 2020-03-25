قبل بدء الحظر.. المترو يعلن مواعيد قيام ووصول آخر قطار في كل خط

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م

مترو الأنفاق

أعلنت وزارة النقل، جدول التشغيل اليومي لقطارات مترو الأنفاق بعد التعديل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء اليوم الأربعاء، وحددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، مواعيد قيام ووصول آخر قطارات اليوم من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالي:

الخط الأول: - قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 5 مساءً، ليصل المرج الجديدة الساعة 6.35 مساء. - قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5,20 مساء، ليصل محطة حلوان الساعة 6,45 مساء. الخط الثاني: قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة 5,30 مساء، ليصل محطة المنيب الساعة 6,25 مساء. - قيام آخر قطار من محطة