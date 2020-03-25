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قبل بدء الحظر.. المترو يعلن مواعيد قيام ووصول آخر قطار في كل خط

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
أعلنت وزارة النقل، جدول التشغيل اليومي لقطارات مترو الأنفاق بعد التعديل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء اليوم الأربعاء، وحددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، مواعيد قيام ووصول آخر قطارات اليوم من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالي:
الخط الأول: - قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 5 مساءً، ليصل المرج الجديدة الساعة 6.35 مساء. - قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5,20 مساء، ليصل محطة حلوان الساعة 6,45 مساء. الخط الثاني: قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة 5,30 مساء، ليصل محطة المنيب الساعة 6,25 مساء. - قيام آخر قطار من محطة
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طائرة-إيرباص-إيه 380

إيرباص تكافح كورونا.. استئناف التصنيع جزئيًّا في فرنسا وأسبانيا

بعد أسبوع من إعلانها وقف العمل في البلدين بسبب تفشي كورونا، أعلنت شركة إيرباص عن استئناف الإنتاج والتجميع جزئيًا في فرنسا وإسبانيا، وذلك بعد إجراء فحوصات الصحة والسلامة وتنفيذها للإجراءات الصارمة، فضلاً عن دعم الشركة الجهود العالمية لمواجهة أزمة (COVID-19).
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة تحذر من خطورة كورونا في المرحلة المقبلة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الأسابيع الثلاثة المقبلة هامة جدا فى إطار محاولات الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، مشددة على أن توجه المواطنين للمنشأة الطبية المناسبة سيساهم فى حمايتهم ويمنع انتشار الفيروس أو العدوى، مضيفة خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الإعلام اليوم الأربعاء، إلى أن الخوف الأكبر من انتشار الفيروس على كبار السن والحوامل، مطالبة بتقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دائما دون مخالطة، وتابعت: "الخط الساخن الآن رقم 105 يتلقى بلاغات المواطنين واستفساراتهم، والخدمة أصبحت مجانية بعد أن كانت مقابل جنيه ونصف"،
هالة-زايد

وزيرة الصحة: 40 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 21 حالة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات إلى 442، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 21 حالة، بعد تسجيل حالة جديدة، مضيفة خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزيرى الإعلام والصحة اليوم الأربعاء، أن حالات التعافي ارتفعت إلى 93 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية 113 حالة،
إياتا

الخسائر تواصل الصعود.. إيرادات الطيران تنخفض 44% بسبب تعليق السفر

على خلفية تواصل آثار وتداعيات تفشي فيروس كورونا على نشاط النقل الجوي، واصل الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تحديث تحليلات الإيرادات وقدر هبوطها جراء التشديدات الكبيرة على السفر وتوقعات بركود عالمي جديد، إلى نحو 252 مليار دولار أو ما يعادل 44% أقل بالمقارنة مع العام 2019، وذلك في حال استمر هذا المشهد لمدة ثلاثة أشهر فقط ليتبعها انتعاش اقتصادي تدريجي حتى نهاية العام الجاري.
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السيسى

السيسي يحذر من الإخلال بقرارات الحكومة: سنتصدى بكل حزم

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أي محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة اليوم الثلاثاء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أجهزة الدولة ستتصدى لهذه المحاولات بكل حزم وحسم في إطار القانون.
مترو-الانفاق-الخط-الثانى

12 ساعة فقط.. مواعيد مترو الأنفاق الجديدة بعد إعلان حظر التجول

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، تغيير مواعيد تشغيل القطارات اعتبارا من يوم عد الأربعاء، موضحا أن "المترو سيعمل من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساءً"، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال على البلاد.
فيروس- كورونا (14)

الصحة: 46 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 7 حالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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الصحة تجري فحص كورونا للحكومة قبل الاجتماع الأسبوعي

قامت وزارة الصحة والسكان، بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم، الخميس.
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