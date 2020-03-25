أعراض كورونا تطارد ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:١٩ م

الأمير تشارلز

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز بفيروس كورونا القاتل، وقبل أسبوعين ظهر في مقطع فيديو وهو يتجنب المصافحة باليد عند تحية الناس وسط مخاوف من تفشى العدوى، كما ظهر في عدة لقطات طريفة يقترب فيها من الناس لمصافحتهم ثم يتذكر فيسحب يده فجأة ويلوح بالسلام عن بعد، الأمر الذى أثار ضحك جميع من وقفوا لاستقباله.

وخلال مشاركته فى حفل جوائز Prince's Trust، التى أقيمت فى لندن، حاول مصافحة السير كينيث أوليسا، الملازم فى لندن الكبرى، عند الدخول على السجادة الحمراء، مد يده للمصافحة، ثم تذكر الأمير البالغ من العمر 71 عامًا الاحتياطات المعمول بها للحد من انتشار الجراثيم، مما دفعه إلى التراجع بسرعة والضحك ووضح متحدث