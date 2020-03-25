انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م

الممرضة المنتحرة

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.

وقال رئيس خدمة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي، لصحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية قبل ظهور الأرقام الجديدة: "الإجراءات التي اتخذناها قبل أسبوعين بدأت تؤتي ثمارها". كانت دانييلا تريزي تعمل في جناح العناية المركزة فى مستشفى سان جيراردو في مونزا، على بعد حوالي 9 أميال من ميلانو، لكنها كانت في الحجر الصحى بعد