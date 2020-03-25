أكثر شدة.. السعودية تقر إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٢ م

الملك سلمان

أقر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات احترازية جديدة للحد من تفشي وباء كورونا، وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن القرارت تأتي في إطار حرص المملكة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

وقد تم إقرار الإجراءات الآتية: أولا: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى. ثانيا: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية. ثالثا: يعمل بذلك ابتداء من الساعة الثالثة عصرا من يوم غد الخميس