صعود جماعي للبورصة في ختام جلسات أول أيام الحظر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م

البورصة

أختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدعوما بعمليات شراء المصريين والعرب ، وبالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية بفرض حظر التجوال بداية من اليوم وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا، وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 540.8 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 9865.6 نقطة، وتابعه في الارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.7% عند مستوى 930.1 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 1021.8 نقطة. وارتفعت قيم التداولات بالبورصة المصرية الي 590.8 مليون جنيه وبلغ حجم التداول على الأسهم 184.1 مليون ورقة مالية ، عبر تنفيذ 20.2 ألف عملية لعدد 164 شركة، ارتفع منها 108 شركة وإنخفضت 22 شركة واستقرت 34 شركة. وإستحوذت