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وزيرة الصحة: 40 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 21 حالة

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات إلى 442، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 21 حالة، بعد تسجيل حالة جديدة، مضيفة خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزيرى الإعلام والصحة اليوم الأربعاء، أن حالات التعافي ارتفعت إلى 93 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية 113 حالة،
وشددت وزيرة الصحة، على أن الأسابيع الثلاثة المقبلة "مهمة جدا" فى إطار مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الخوف على كبار السن والحوامل، ونصحت بتقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دائما دون مخالطة، موذحة أن قرارات الحكومة تعنى "اقعد فى بيتك". وأشارت إلى تخصيص 200 شخص، لتلقي بلاغات المواطينن واستفساراتهم
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إيرباص تكافح كورونا.. استئناف التصنيع جزئيًّا في فرنسا وأسبانيا

بعد أسبوع من إعلانها وقف العمل في البلدين بسبب تفشي كورونا، أعلنت شركة إيرباص عن استئناف الإنتاج والتجميع جزئيًا في فرنسا وإسبانيا، وذلك بعد إجراء فحوصات الصحة والسلامة وتنفيذها للإجراءات الصارمة، فضلاً عن دعم الشركة الجهود العالمية لمواجهة أزمة (COVID-19).
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وزيرة الصحة تحذر من خطورة كورونا في المرحلة المقبلة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الأسابيع الثلاثة المقبلة هامة جدا فى إطار محاولات الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، مشددة على أن توجه المواطنين للمنشأة الطبية المناسبة سيساهم فى حمايتهم ويمنع انتشار الفيروس أو العدوى، مضيفة خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الإعلام اليوم الأربعاء، إلى أن الخوف الأكبر من انتشار الفيروس على كبار السن والحوامل، مطالبة بتقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دائما دون مخالطة، وتابعت: "الخط الساخن الآن رقم 105 يتلقى بلاغات المواطنين واستفساراتهم، والخدمة أصبحت مجانية بعد أن كانت مقابل جنيه ونصف"،
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قبل بدء الحظر.. المترو يعلن مواعيد قيام ووصول آخر قطار في كل خط

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الصحة: حالتي وفاة بكورونا.. وارتفاع الإصابات إلى 294 شخصا

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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: حالة وفاة جديدة بكورونا.. وارتفاع المصابين إلى 285

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج 11 حالة من المصابين من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل 60 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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الصحة: 46 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 7 حالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 210.. وشفاء 28 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج حالتين لمصريين من المصابين، من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية، وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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