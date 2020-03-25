وزيرة الصحة: 40 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 21 حالة

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات إلى 442، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 21 حالة، بعد تسجيل حالة جديدة، مضيفة خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزيرى الإعلام والصحة اليوم الأربعاء، أن حالات التعافي ارتفعت إلى 93 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية 113 حالة،

وشددت وزيرة الصحة، على أن الأسابيع الثلاثة المقبلة "مهمة جدا" فى إطار مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الخوف على كبار السن والحوامل، ونصحت بتقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دائما دون مخالطة، موذحة أن قرارات الحكومة تعنى "اقعد فى بيتك". وأشارت إلى تخصيص 200 شخص، لتلقي بلاغات المواطينن واستفساراتهم