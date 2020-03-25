وزيرة الصحة تحذر من خطورة كورونا في المرحلة المقبلة

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م

وزيرة الصحة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الأسابيع الثلاثة المقبلة هامة جدا فى إطار محاولات الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، مشددة على أن توجه المواطنين للمنشأة الطبية المناسبة سيساهم فى حمايتهم ويمنع انتشار الفيروس أو العدوى، مضيفة خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الإعلام اليوم الأربعاء، إلى أن الخوف الأكبر من انتشار الفيروس على كبار السن والحوامل، مطالبة بتقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دائما دون مخالطة، وتابعت: "الخط الساخن الآن رقم 105 يتلقى بلاغات المواطنين واستفساراتهم، والخدمة أصبحت مجانية بعد أن كانت مقابل جنيه ونصف"،

وأكدت وزيرة الصحة، أن قرارات الحكومة الأخيرة جاءت كلها بغرض تطبيق جملة واحدة تعنى "اقعد فى بيتك". وحذرت من قيام أى معامل خاصة بعمل تحليل كورونا، مشيرة إلى عمل أن الوزارة أجرت فحوصات لما يقرب من 25 ألف شخص لجميع الطائرات والموانئ وتم بالفعل اكتشاف حالات إيجابية وتم التعامل معها. وكانت وزارة الصحة والسكان،