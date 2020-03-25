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إيرباص تكافح كورونا.. استئناف التصنيع جزئيًّا في فرنسا وأسبانيا

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٩ م
إيرباص
إيرباص
بعد أسبوع من إعلانها وقف العمل في البلدين بسبب تفشي كورونا، أعلنت شركة إيرباص عن استئناف الإنتاج والتجميع جزئيًا في فرنسا وإسبانيا، وذلك بعد إجراء فحوصات الصحة والسلامة وتنفيذها للإجراءات الصارمة، فضلاً عن دعم الشركة الجهود العالمية لمواجهة أزمة (COVID-19).
وقامت شركة إيرباص، وبالتنسيق مع شركائها بعمل مكثف لضمان صحة وسلامة الموظفين مع ضمان استمرارية العمل، وقد تطلب تنفيذ هذه الإجراءات إيقاف جميع عمليات التصنيع والتجميع بشكل مؤقت في مصانعها وخطوط تجميعها النهائية في فرنسا وإسبانيا لمدة أربعة أيام. وسيتم إعادة فتح محطات العمل بحال امتثلت لتدابير الصحة والسلامة
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة تحذر من خطورة كورونا في المرحلة المقبلة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الأسابيع الثلاثة المقبلة هامة جدا فى إطار محاولات الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، مشددة على أن توجه المواطنين للمنشأة الطبية المناسبة سيساهم فى حمايتهم ويمنع انتشار الفيروس أو العدوى، مضيفة خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الإعلام اليوم الأربعاء، إلى أن الخوف الأكبر من انتشار الفيروس على كبار السن والحوامل، مطالبة بتقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دائما دون مخالطة، وتابعت: "الخط الساخن الآن رقم 105 يتلقى بلاغات المواطنين واستفساراتهم، والخدمة أصبحت مجانية بعد أن كانت مقابل جنيه ونصف"،
هالة-زايد

وزيرة الصحة: 40 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 21 حالة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات إلى 442، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 21 حالة، بعد تسجيل حالة جديدة، مضيفة خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزيرى الإعلام والصحة اليوم الأربعاء، أن حالات التعافي ارتفعت إلى 93 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية 113 حالة،
مترو الأنفاق

قبل بدء الحظر.. المترو يعلن مواعيد قيام ووصول آخر قطار في كل خط

أعلنت وزارة النقل، جدول التشغيل اليومي لقطارات مترو الأنفاق بعد التعديل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء اليوم الأربعاء، وحددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، مواعيد قيام ووصول آخر قطارات اليوم من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالي:
إياتا

الخسائر تواصل الصعود.. إيرادات الطيران تنخفض 44% بسبب تعليق السفر

على خلفية تواصل آثار وتداعيات تفشي فيروس كورونا على نشاط النقل الجوي، واصل الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تحديث تحليلات الإيرادات وقدر هبوطها جراء التشديدات الكبيرة على السفر وتوقعات بركود عالمي جديد، إلى نحو 252 مليار دولار أو ما يعادل 44% أقل بالمقارنة مع العام 2019، وذلك في حال استمر هذا المشهد لمدة ثلاثة أشهر فقط ليتبعها انتعاش اقتصادي تدريجي حتى نهاية العام الجاري.
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إياتا

الخسائر تواصل الصعود.. إيرادات الطيران تنخفض 44% بسبب تعليق السفر

على خلفية تواصل آثار وتداعيات تفشي فيروس كورونا على نشاط النقل الجوي، واصل الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تحديث تحليلات الإيرادات وقدر هبوطها جراء التشديدات الكبيرة على السفر وتوقعات بركود عالمي جديد، إلى نحو 252 مليار دولار أو ما يعادل 44% أقل بالمقارنة مع العام 2019، وذلك في حال استمر هذا المشهد لمدة ثلاثة أشهر فقط ليتبعها انتعاش اقتصادي تدريجي حتى نهاية العام الجاري.
فيروس- كورونا (7)

فرنسا: 2400 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 240 شخصا

أعلنت سلطات الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 22300 مصاب، بزيادة يومية بلغت 2444 إصابة، مضيفة أن عدد الوفيات زاد بمقدار 240 وفاة منذ أمس الإثنين، ليتجاوز الإجمالي 1100 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد، بزيادة نسبتها 28% في يوم. وبذلك تعد فرنسا خامس دولة يتجاوز فيها عدد الوفيات حاجز الألف حالة، بعد كل من الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا بحسب سبوتنيك. وقال مدير وكالة الصحة، جيروم سالومون، إن 2516 شخصًا في حالة خطيرة، ويحتاجون إلى دعم، بزيادة نسبتها 21% عن الرقم المسجل أمس الاثنين.
فيروس- كورونا (8)

هل يجبر «كورونا» أبناء أوروبا على الهروب لإفريقيا؟

في رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» للأديب السوداني الراحل الطيب الصالح يستعرض علاقة الشرق بالغرب، ويناقش نظرة الشرقي إلى الغربي المُستعمِر، ونظرة الغربي إلى الشرقي القادم من إفريقيا بهوية وأفكار وثقافة مختلفة، كل ذلك من خلال بطل الرواية «مصطفى سعيد»، الذي يسافر إلى بريطانيا ليعمل في إحدى جامعاتها، ويتبنى قيم المجتمع البريطاني، وهناك يتعرف إلى زوجته «جين موريس» وهي امرأة بريطانية ترفض قبول إملاءات زوجها.
فيروس- كورونا (16)

«أكبر ارتفاع يومي في فرنسا».. 186 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل 186 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالعدوى في البلاد منذ بدء التفشي، إذ قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الإثنين، إن العدد العام للوفيات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 186 حالة، ووصل إلى نقطة 860 شخصًا بعد أن كان على مستوى 674 أمس الأحد، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد، لافتًا أن الحصيلة العامة للمصابين ارتفعت بواقع 3838 حالة وبلغت 19856 إصابة، وفقا لروسيا اليوم.
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