رياضة

خالدالغندور: وليدسليمان "لاعب مؤذي" وطارق حامد مقاتل

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٦ م
خالد الغندور
خالد الغندور
أكد خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، أن ناديه لا يفكر في ضم أحمد فتحي ظهير الأهلي، في الموسم المقبل. وقال الغندور عبر برنامجه (زملكاوي) بقناة ناديه: "نرفض الزج باسم نادي الزمالك في مسألة مفاوضات تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، وقولا واحدا الزمالك لن يضم فتحي". وأضاف: "الزمالك فاوض أحمد فتحي، وكاد يتعاقد معه، لكنه اختار المال وفضل عرض الأهلي، بعد أن تلقى هدية من تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء قبل عامين وبسببها تراجع عن التوقيع للزمالك".
وأشار الغندور عبر قناة الزمالك إلى أنه ليس مقبولا أن يدفع الزمالك 15 مليون جنيه سنويا لأحمد فتحي، الذي وصل عمره إلى 35 عامًا، موضحا أن فتحي يريد المال وهذا حقه ولكن الزج باسم الزمالك مرفوض. وقارن الغندور بين وليد سليمان نجم الأهلي وطارق حامد لاعب وسط الزمالك، مؤكدا أن سليمان يؤذي منافسيه وحتى زملاءه،
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أوليمبياد طوكيو

تأجيل أوليمبياد طوكيو يتصدر عناوين الصحف العالمية

تصدر تأجيل دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) لمدة عام، بسبب انتشار فيروس كورونا، عناوين أغلب وسائل الإعلام العالمية، اليوم الأربعاء، وحول هذا الأمر، عنونت صحيفة "يابان تايمز"، أقدم صحيفة باللغة الإنجليزية في اليابان: "رسميا.. تأجيل أولمبياد طوكيو حتى 2021". وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية: "الأولمبياد المؤجل يستحق الانتظار"، في إشارة إلى التفاؤل والأمل في غد أفضل، لدى العديد من الرياضيين. وأشارت صحيفة "ستار" الكندية إلى الدورات الأولمبية، التي لم ، حيث تسببت الحرب العالمية الأولى والثانية في عدم إقامة 3 نسخ.
ميلان - نابولي

رابطة الدورى الإيطالى تحدد شروطها لإلغاء المسابقة

كشفت تقارير صحفية إيطالية إن رابطة الدوري الإيطالي وضعت صيغة وثيقة من أجل مساعدة الحكومة الإيطالية حال إلغاء الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تعد إيطاليا أكثر دولة أوروبية تضررا من الفيروس إذ تخطت حالات الوفاة ما يزيد عن 6 آلاف. ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فقد عُقد اجتماعا لمناقشة كافة القضايا ومن ضمنها مساعدات الحكومة للأندية الإيطالية بسبب نقص الإيرادات بعد توقف النشاط الكروي. ? ومن المتوقع أن تناقش اللجنة الأولمبية وفينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة مطالب جابريل جرافينا رئيس الرابطة.
أستون فيلا

صديق تريزيجيه والمحمدى يعلن اصابته بالكورونا

أعلن الإسباني بيبي رينا، زميل الثنائي أحمد المحمدي ومحمود ترزيجيه في فريق أستون فيلا، أنه أُصيب بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية وتعافى منه. وقال رينا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "تعرضت للفيروس خلال الأسابيع القليلة الماضية، الأمر مختلف وصعب، لا يقومون باختبارات الكشف هنا إلا إذا كان المرء في حالة سيئة للغاية.. أدعم هذه السياسة لأكون صادقا". وأضاف الحارس الإسباني: "تحدثت مع الأطباء وأخبروني بأن الأعراض متعلقة بفيروس كورونا، من الواضح أنه لا يوجد تأكيد رسمي بما أنني لم أخضع للفحص، لكني أعرف أنه كوفيد - 19".
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مران الأهلي (3)

مروان محسن يقود تشكيل الأهلى المتوقع أمام صن داونز

في قمة مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي، في تمام السادسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، تحت قيادة الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو. ويدخل المارد الأحمر هذه المواجهة مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، تسهل من مهمته ببيرتوريا في جنوب إفريقيا، حين يلتقيان في لقاء العودة المقرر له السبت المقبل.
الاهلي- والمصري (5)

في مواجهة رد الاعتبار.. الأهلي يصطدم بصن داونز

في قمة مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي، في تمام السادسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، تحت قيادة الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو. ويدخل المارد الأحمر هذه المواجهة مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، تسهل من مهمته ببيرتوريا في جنوب إفريقيا، حين يلتقيان في لقاء العودة المقرر له السبت المقبل.
طارق-يحيى‎

طارق يحيى: مجلس الزمالك سيحل أزمة خصم النقاط

يرى طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور سيقدم الأدلة التي تثبت عدم انسحاب الفريق من مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز، حيث قال طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية: "مواجهة الأهلي لا تختلف عن لقاء جينراسيون السنغالي، حيث واجه الزمالك ظروفا صعبة في عملية الوصول إلى ملعب اللقاء". وأضاف نجم نادي الزمالك السابق: "البعض يتربص ويصر على استهداف نادي الزمالك"، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بخصم نقاط المباراة من الزمالك باعتباره منسحبا، ثم خصم 3 نقاط جديدة في نهاية الموسم.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يتوعد مسؤولي اتحاد الكرة

توعد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي اتحاد الكرة بعد صدور قرار رسمي باعتماد خسارة القلعة البيضاء لمباراة القمة أمام النادي الأهلي، وخصم 3 نقاط منه بالدوري الممتاز لموسم 2019-2020، بعد غياب الفريق عن المباراة لعدم وصول حافلة اللاعبين. وقال مرتضى منصور عبر قناة نادي الزمالك: "كيف تصدر عقوبات دون تحقيق؟ هل تواصل اتحاد الكرة معنا لمعرفة سبب عدم وصول الحافلة؟ لم يحدث ذلك رغم أنه من الوارد أن يكون هناك حادث سير أو أمر من هذا القبيل".
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