خالدالغندور: وليدسليمان "لاعب مؤذي" وطارق حامد مقاتل

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٦ م

خالد الغندور

أكد خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، أن ناديه لا يفكر في ضم أحمد فتحي ظهير الأهلي، في الموسم المقبل. وقال الغندور عبر برنامجه (زملكاوي) بقناة ناديه: "نرفض الزج باسم نادي الزمالك في مسألة مفاوضات تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، وقولا واحدا الزمالك لن يضم فتحي". وأضاف: "الزمالك فاوض أحمد فتحي، وكاد يتعاقد معه، لكنه اختار المال وفضل عرض الأهلي، بعد أن تلقى هدية من تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء قبل عامين وبسببها تراجع عن التوقيع للزمالك".

وأشار الغندور عبر قناة الزمالك إلى أنه ليس مقبولا أن يدفع الزمالك 15 مليون جنيه سنويا لأحمد فتحي، الذي وصل عمره إلى 35 عامًا، موضحا أن فتحي يريد المال وهذا حقه ولكن الزج باسم الزمالك مرفوض. وقارن الغندور بين وليد سليمان نجم الأهلي وطارق حامد لاعب وسط الزمالك، مؤكدا أن سليمان يؤذي منافسيه وحتى زملاءه،

وأشار الغندور عبر قناة الزمالك إلى أنه ليس مقبولا أن يدفع الزمالك 15 مليون جنيه سنويا لأحمد فتحي، الذي وصل عمره إلى 35 عامًا، موضحا أن فتحي يريد المال وهذا حقه ولكن الزج باسم الزمالك مرفوض.

وقارن الغندور بين وليد سليمان نجم الأهلي وطارق حامد لاعب وسط الزمالك، مؤكدا أن سليمان يؤذي منافسيه وحتى زملاءه، بدليل أنه تسبب في إصابة محمد محمود لاعب الأهلي، وهو ما أخفاه الفريق الأحمر، ولكن عمار حمدي صانع الألعاب المعار للطلائع تحدث عن الأمر بعفوية.

وأشار إلى أن سليمان كان له ضحايا من قبل، مثل أحمد عيد عبد الملك وهشام شحاتة موضحا أن طارق حامد رغم أدائه القتالي إلا أنه لم يسبق له إصابة لاعب مثلما يفعل سليمان.