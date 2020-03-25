رياضة

تأجيل أوليمبياد طوكيو يتصدر عناوين الصحف العالمية

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٥ م
أوليمبياد طوكيو
أوليمبياد طوكيو
تصدر تأجيل دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) لمدة عام، بسبب انتشار فيروس كورونا، عناوين أغلب وسائل الإعلام العالمية، اليوم الأربعاء، وحول هذا الأمر، عنونت صحيفة "يابان تايمز"، أقدم صحيفة باللغة الإنجليزية في اليابان: "رسميا.. تأجيل أولمبياد طوكيو حتى 2021". وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية: "الأولمبياد المؤجل يستحق الانتظار"، في إشارة إلى التفاؤل والأمل في غد أفضل، لدى العديد من الرياضيين. وأشارت صحيفة "ستار" الكندية إلى الدورات الأولمبية، التي لم ، حيث تسببت الحرب العالمية الأولى والثانية في عدم إقامة 3 نسخ.
وفي بريطانيا، نقلت صحيفة "ذا جارديان" عن بعض الرياضيين قولهم: "الأمر أكبر من أي منا"، في إشارة لتأييدهم قرار تأجيل الأولمبياد، بسبب المخاوف من فيروس "كورونا" الوبائي.كما تحدثت شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية الوطنية في أستراليا، عن مدى ترحيب المسؤولين المحليين بقرار تأجيل الأولمبياد.وفي آسيا، علقت صحيفة
اقرأ المزيد
اسلام-جمال-ووليد-سليمان

خالدالغندور: وليدسليمان "لاعب مؤذي" وطارق حامد مقاتل

أكد خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، أن ناديه لا يفكر في ضم أحمد فتحي ظهير الأهلي، في الموسم المقبل. وقال الغندور عبر برنامجه (زملكاوي) بقناة ناديه: "نرفض الزج باسم نادي الزمالك في مسألة مفاوضات تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، وقولا واحدا الزمالك لن يضم فتحي". وأضاف: "الزمالك فاوض أحمد فتحي، وكاد يتعاقد معه، لكنه اختار المال وفضل عرض الأهلي، بعد أن تلقى هدية من تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء قبل عامين وبسببها تراجع عن التوقيع للزمالك".
ميلان - نابولي

رابطة الدورى الإيطالى تحدد شروطها لإلغاء المسابقة

كشفت تقارير صحفية إيطالية إن رابطة الدوري الإيطالي وضعت صيغة وثيقة من أجل مساعدة الحكومة الإيطالية حال إلغاء الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تعد إيطاليا أكثر دولة أوروبية تضررا من الفيروس إذ تخطت حالات الوفاة ما يزيد عن 6 آلاف. ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فقد عُقد اجتماعا لمناقشة كافة القضايا ومن ضمنها مساعدات الحكومة للأندية الإيطالية بسبب نقص الإيرادات بعد توقف النشاط الكروي. ? ومن المتوقع أن تناقش اللجنة الأولمبية وفينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة مطالب جابريل جرافينا رئيس الرابطة.
أستون فيلا

صديق تريزيجيه والمحمدى يعلن اصابته بالكورونا

أعلن الإسباني بيبي رينا، زميل الثنائي أحمد المحمدي ومحمود ترزيجيه في فريق أستون فيلا، أنه أُصيب بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية وتعافى منه. وقال رينا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "تعرضت للفيروس خلال الأسابيع القليلة الماضية، الأمر مختلف وصعب، لا يقومون باختبارات الكشف هنا إلا إذا كان المرء في حالة سيئة للغاية.. أدعم هذه السياسة لأكون صادقا". وأضاف الحارس الإسباني: "تحدثت مع الأطباء وأخبروني بأن الأعراض متعلقة بفيروس كورونا، من الواضح أنه لا يوجد تأكيد رسمي بما أنني لم أخضع للفحص، لكني أعرف أنه كوفيد - 19".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]