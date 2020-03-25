تأجيل أوليمبياد طوكيو يتصدر عناوين الصحف العالمية

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٥ م

أوليمبياد طوكيو

تصدر تأجيل دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) لمدة عام، بسبب انتشار فيروس كورونا، عناوين أغلب وسائل الإعلام العالمية، اليوم الأربعاء، وحول هذا الأمر، عنونت صحيفة "يابان تايمز"، أقدم صحيفة باللغة الإنجليزية في اليابان: "رسميا.. تأجيل أولمبياد طوكيو حتى 2021". وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية: "الأولمبياد المؤجل يستحق الانتظار"، في إشارة إلى التفاؤل والأمل في غد أفضل، لدى العديد من الرياضيين. وأشارت صحيفة "ستار" الكندية إلى الدورات الأولمبية، التي لم ، حيث تسببت الحرب العالمية الأولى والثانية في عدم إقامة 3 نسخ.

وفي بريطانيا، نقلت صحيفة "ذا جارديان" عن بعض الرياضيين قولهم: "الأمر أكبر من أي منا"، في إشارة لتأييدهم قرار تأجيل الأولمبياد، بسبب المخاوف من فيروس "كورونا" الوبائي.كما تحدثت شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية الوطنية في أستراليا، عن مدى ترحيب المسؤولين المحليين بقرار تأجيل الأولمبياد.وفي آسيا، علقت صحيفة