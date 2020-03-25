«أكبر ارتفاع يومي».. 85 إصابة بكورونا في الإمارات

تحرير:وكالات ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٧ م

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 85 إصابة جديدة بكورونا، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين بالمرض منذ انتشار الفيروس في البلاد، إذ أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85 حالة ووصل إلى نقطة 333 إصابة بعد أن كان على مستوى 248 أمس الثلاثاء. وذكرت الحوسني: أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 7 حالات جديدة رصدت لدى 5 أشخاص من بنجلاديش وشخصين من باكستان، مشيرة إلى أن مجموع حالات الشفاء للمصابين بالفيروس بلغ في الدولة 52.

ولم تعلن المتحدثة باسم وزارة الصحة عن تسجيل أي وفيات جديدة جراء المرض، لتبقى الحصيلة العامة للمتوفين على مستوى حالتين 2، وفقا لروسيا اليوم. وفي وقت سابق، قررت الإمارات إغلاق مراكز التسوق التجارية وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة أسبوعين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما تسبب بوفاة