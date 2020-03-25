سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«أكبر ارتفاع يومي».. 85 إصابة بكورونا في الإمارات

تحرير:وكالات ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٧ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 85 إصابة جديدة بكورونا، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين بالمرض منذ انتشار الفيروس في البلاد، إذ أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85 حالة ووصل إلى نقطة 333 إصابة بعد أن كان على مستوى 248 أمس الثلاثاء. وذكرت الحوسني: أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 7 حالات جديدة رصدت لدى 5 أشخاص من بنجلاديش وشخصين من باكستان، مشيرة إلى أن مجموع حالات الشفاء للمصابين بالفيروس بلغ في الدولة 52.
ولم تعلن المتحدثة باسم وزارة الصحة عن تسجيل أي وفيات جديدة جراء المرض، لتبقى الحصيلة العامة للمتوفين على مستوى حالتين 2، وفقا لروسيا اليوم. وفي وقت سابق، قررت الإمارات إغلاق مراكز التسوق التجارية وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة أسبوعين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما تسبب بوفاة
اقرأ المزيد
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

أكثر شدة.. السعودية تقر إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

أقر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات احترازية جديدة للحد من تفشي وباء كورونا، وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن القرارت تأتي في إطار حرص المملكة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
وزير الدفاع السوداني

بأزمة قلبية.. وفاة وزير الدفاع السوداني في جوبا

توفي وزير الدفاع السوداني الفريق أول جمال الدين عمر بأزمة قلبية، في جوبا عاصمة جنوب السودان، ومن المتوقع أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم، في وقت تم فيه تعليق المفاوضات في جوبا بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، بحسب سكاي نيوز..
الاردن - كورونا

الأردن يخفف حظر التجول بعد توقيف 1600 مخالف

بدأ الأردن اليوم الأربعاء، تخفيف حظر التجول في البلاد، بعد توقيف ما يقارب 1600 مخالف، وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، مساء الثلاثاء أن المملكة ستخفّف اعتبارا من الأربعاء حظر التجوّل المفروض منذ أيام لمواجهة فيروس كورونا، وقال خلال مؤتمر صحفي: "نضع خطة شاملة وجدولاً زمنياً لتزويدكم باحتياجاتكم الأساسية، وابتداء من الأربعاء وبشكل مباشر من قبل البقالات ودكاكين الأحياء مع فتح المجال أيضا لخدمة التوصيل من محلات التوصيل الكبيرة للأغذية ابتداء من الخميس".
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا

الصحة: 4 وفيات جديدة بكورونا.. وارتفاع الإصابات لـ327 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
فيروس- كورونا (14)

في 24 ساعة.. بريطانيا تُسجل 14 حالة وفاة و230 إصابة بكورونا

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بمرض «كوفيد 19» الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إذ جاء في بيان لوزارة الصحة البريطانية: «توفي 14 شخصا آخرين بعد إصابتهم بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 35 حالة». وزادت الإصابات المؤكدة بالفيروس بمقدار 232 إصابة ليبلغ إجمالي عدد المصابين 1372 حتى اليوم، يأتي ذلك بعدما خضع أكثر من 40 ألف شخص لاختبارات الإصابة بالفيروس.
فيروس- كورونا (13)

«بسبب كورونا».. تسجيل حالتي وفاة جديدتين في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتين جديدتين للوفاة جراء فيروس كورونا المستجد على أراضي العراق، إذ قالت الوزارة في بيان لها، إن الوفاة الأولى سجلت في محافظة ميسان، فيما تم رصد الحالة الثانية في محافظة بابل. وارتفع بالتالي العدد الإجمالي للوفيات جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في أراضي العراق إلى 6 حالات، بينما وصلت الحصيلة العامة للمصابين حتى الآن إلى 54 شخصا، وفقًا لروسيا اليوم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]