الصحة العالمية: الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا

تحرير:وكالات ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٣ م

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وكشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، الأحد الماضي، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم".

وأضاف: "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق".وأوضح ريان أن "تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاما على الأقل لكنه سيحدث"، محذرا من أن مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا لا يصيب كبار السن فقط، مؤكدا أن "له تأثيرا