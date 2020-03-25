ماذا قدمت جوجل لدعم التعليم عن بعد في أزمة كورونا؟

أتاحت شركة جوجل مرجعين إضافيين للحفاظ على التواصل بين المعلّمين والطلاب خلال هذه الفترة الحالية التي يعاني فيها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

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في الوقت الحالي، تتخذ مؤسسات تعليمية كثيرة حول العالم مجموعة قرارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، تتنوع بين الإغلاق أو الاستعداد للإغلاق أو تمديد فترات الإغلاق، وبالتالي لن يتمكن نصف الطلاب من ارتياد المدارس أو الجامعات في مختلف أنحاء العالم. ويواجه المعلّمون، عدة تحديات جديدة من نوعها وأبرزها التعليم عن بُعد. وقد وفّرنا إمكانية الوصول المجاني إلى ميزات مكالمات الفيديو المتقدمة لتطبيق Hangouts Meet لجميع عملاء G Suite و"G Suite للتعليم" على مستوى العالم وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر حتى 1 (يوليو) 2020.

ونعلن اليوم عن إتاحة مرجعين إضافيين للحفاظ على التواصل بين المعلّمين والطلاب خلال هذه الفترة، وسوف نوضح هذا الأمر بالتفصيل في ما يلي. "التدريس من المنزل"، موقع إلكتروني شامل متوفّر باللغة العربية للمعلّمين "التدريس من المنزل" عبارة عن موقع شامل يوفّر المعلومات والنصائح والمواد التدريبية والأدوات المفيدة