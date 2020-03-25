ماذا قدمت جوجل لدعم التعليم عن بعد في أزمة كورونا؟
أتاحت شركة جوجل مرجعين إضافيين للحفاظ على التواصل بين المعلّمين والطلاب خلال هذه الفترة الحالية التي يعاني فيها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد
تحرير:أحمد البرماوي
٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
google
في الوقت الحالي، تتخذ مؤسسات تعليمية كثيرة حول العالم مجموعة قرارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، تتنوع بين الإغلاق أو الاستعداد للإغلاق أو تمديد فترات الإغلاق، وبالتالي لن يتمكن نصف الطلاب من ارتياد المدارس أو الجامعات في مختلف أنحاء العالم.
ويواجه المعلّمون، عدة تحديات جديدة من نوعها وأبرزها التعليم عن بُعد. وقد وفّرنا إمكانية الوصول المجاني إلى ميزات مكالمات الفيديو المتقدمة لتطبيق Hangouts Meet لجميع عملاء G Suite و"G Suite للتعليم" على مستوى العالم وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر حتى 1 (يوليو) 2020.
ونعلن اليوم عن إتاحة مرجعين إضافيين للحفاظ على التواصل بين المعلّمين والطلاب خلال هذه الفترة، وسوف نوضح هذا الأمر بالتفصيل في ما يلي.
"التدريس من المنزل"، موقع إلكتروني شامل متوفّر باللغة العربية للمعلّمين
"التدريس من المنزل" عبارة عن موقع شامل يوفّر المعلومات والنصائح والمواد التدريبية والأدوات المفيدة
ونعلن اليوم عن إتاحة مرجعين إضافيين للحفاظ على التواصل بين المعلّمين والطلاب خلال هذه الفترة، وسوف نوضح هذا الأمر بالتفصيل في ما يلي.
"التدريس من المنزل"، موقع إلكتروني شامل متوفّر باللغة العربية للمعلّمين
"التدريس من المنزل" عبارة عن موقع شامل يوفّر المعلومات والنصائح والمواد التدريبية والأدوات المفيدة من جميع منتجات وبرامج Google for Education لمساعدة المعلّمين على مواصلة التدريس خارج الصفوف الدراسية، كما يوفّر لمحة عامة عن كيفية بدء استخدام تقنية التعلُّم عن بُعد، ويشمل ذلك على سبيل المثال كيفية التعليم على الإنترنت، وكيفية إدارة الوصول إلى الدروس وإتاحتها للطلاب، وكيفية التفاعل مع الطلاب، وكيفية التعاون مع معلمين آخرين. ويتوفر الآن موقع "التدريس من المنزل" باللغة العربية، ويمكنكم من خلاله تنزيل مجموعات أدوات متوفرة بلغات متعددة منها العربية.
ويستطيع المعلّمون الاستفادة من الموقع هذا من خلال تعلُّم كيفية إنشاء "صف دراسي"، ووضع جدول زمني لمكالمات الفيديو على تطبيق Google Meet، ودعوة الطلاب إلى المشاركة في أوّل صف دراسي ينضمون إليه على الإنترنت، وإنشاء اختبارات وعروض تقديمية على الإنترنت، وتحديد المهام الدراسية في Google Classroom، والتعاون مع الطلاب باستخدام Jamboard، وبث الدروس مباشرةً في جلسات تعليمية على YouTube.
جميع الخطوات موفّرة بالتفصيل باللغة العربية خلال الرابط هنا
تم إنشاء موقع "التدريس من المنزل" بدعم وتعاون من معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في مجال التربية، الذي يعمل أيضًا مع شركاء تعليم آخرين من أجل الاستجابة لحالة الطوارئ الحالية. وسنواصل تطوير وتحسين هذا الموقع في ضوء التعليقات التي يشاركها المعلّمون والشركاء حول المواد والمعلومات الأكثر فائدة.
قناة "دروسي من YouTube"
قناة "دروسي من YouTube" عبارة عن قناة مرجعية على YouTube مصممة لمساعدة الطلاب على تعلّم محتوى عالي الجودة باللغة العربية، لمختلف المواد والصفوف المدرسية. وتعرض القناة محتوى تعليميًا من العديد من شركاء YouTube في الوطن العربي عن طريق قوائم مرتبة وفقًا للبلد والصف والمادة الدراسية. ويتنوع المحتوى من مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي مثلًا إلى مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي، كما تقدّم القناة نصائح للطلاب حول كيفية الدراسة من المنزل. تشمل القوائم في القناة مختلف المواد الدراسية مثل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، وعلم الأحياء والكيمياء، وغيرها من المواد التي ستضاف لمختلف المناهج الدراسية والصفوف في الأيام القادمة.
مقتطف من قوائم التشغيل المتوفرة في قناة دروسي من YouTube
كما سنواصل تحسين منتجاتنا وسنسعى لإيجاد المزيد من الفرص بهدف مساعدة المعلّمين والطلاب على الاستفادة من التكنولوجيا ومتابعة التعلّم عن بُعد.
منشور المدونة الحالي هو نسخة معدلة من مقالات المدونة المنشورة على مدونة YouTube الرسمية ومدونة The Keyword.
وتسعى العديد من الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات لتوفير منتجات تتناسب مع الأزمة الحالية تقليل الاتصال المباشر بين البشر.
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