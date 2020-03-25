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«بسبب كورونا».. إغلاق مبنى وزارة العدل في السودان

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:١٤ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
أعلنت وكيلة وزارة العدل السودانية، سهام عثمان، عن إغلاق مبنى الوزارة اليوم الأربعاء، وذلك لإجراء تعقيم واتخاذ إجراءات احترازية صحية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت مسبقا عددا من القرارات بتقليل عدد العاملين لمنع التجمعات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل بنصف العاملين أو أقل لتسيير المهام الرئيسة وضمان عدم توقف العمل، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية كانت من ضمن أولويات الوزارة، موضحة أن هناك حالة اشتباه لزوج موظفة بالوزارة، لذلك تم الإسراع بالإجراءات الاحترازية والتعقيم، وفقا لروسيا اليوم.
وأفاد بيان لمستشفى الأبيض الدولي في الخرطوم بوجود حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ويتعلق الأمر بسيدة لم يسبق لها مؤخرا السفر، وقد توفيت بعد إدخالها للمستشفى وجرى أخذ عينات منها، وهي قيد الفحص.وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص،
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فيروس- كورونا (12)

الصحة العالمية: العالم أضاع نافذة الفرص الأولى لمكافحة كورونا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهتنوم جيلريسوس، أن فيروس كورونا المستجد خطير جدا والعالم أضاع نافذة الفرص الأولى لمكافحته بنجاح، لكن هذا الأمر لا يزال ممكنا. وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي للمنظمة، مساء اليوم الأربعاء: "الوقت المناسب للتحرك كان منذ شهرين، عندما أهدرنا نافذة الفرص الأولى، لكن الآن لدينا نافذة الفرص الثانية، التي من الضروري ألا نضيعها لإخماد ومكافحة الفيروس"،وفقا لروسيا اليوم.
فيروس- كورونا (12)

الصحة العالمية: الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وكشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، الأحد الماضي، أن فرض العزل الصحي ليس كافيًا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى، ومن يحملون الفيروس، وعزلهم، والعثور على من خالطوهم، وعزلهم".
ايران وكورونا

143 حالة وفاة جديدة فى إيران بسبب كورونا

سجلت إيران 143 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2077 حالة بسبب فيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن لديها معلومات جديدة تشير إلى أن محافظة جيلان قد تكون بؤرة جديدة للفيروس المستجد، بعد أن قدم إليها مواطنون من مدينة ووهان الصينية قبل فرض الحجر الصحي. وأشار نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، إلى أن المعلومات الأولية الجديدة تفيد بأن "محافظة جيلان، بالإضافة إلى مدينة قم، قد تكون بؤرة جديدة للفيروس، حيث عاد إليها عدد من المواطنين من مدينة ووهان الصينية قبل فرض حجر صحي عليها".
60307-الممرضة

انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.
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فيروس- كورونا (12)

الصحة العالمية: الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وكشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، الأحد الماضي، أن فرض العزل الصحي ليس كافيًا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى، ومن يحملون الفيروس، وعزلهم، والعثور على من خالطوهم، وعزلهم".
كورونا

«أكبر ارتفاع يومي».. 85 إصابة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 85 إصابة جديدة بكورونا، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين بالمرض منذ انتشار الفيروس في البلاد، إذ أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85 حالة ووصل إلى نقطة 333 إصابة بعد أن كان على مستوى 248 أمس الثلاثاء. وذكرت الحوسني: أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 7 حالات جديدة رصدت لدى 5 أشخاص من بنجلاديش وشخصين من باكستان، مشيرة إلى أن مجموع حالات الشفاء للمصابين بالفيروس بلغ في الدولة 52.
فيروس- كورونا (16)

«أكبر ارتفاع يومي في فرنسا».. 186 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل 186 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالعدوى في البلاد منذ بدء التفشي، إذ قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الإثنين، إن العدد العام للوفيات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 186 حالة، ووصل إلى نقطة 860 شخصًا بعد أن كان على مستوى 674 أمس الأحد، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد، لافتًا أن الحصيلة العامة للمصابين ارتفعت بواقع 3838 حالة وبلغت 19856 إصابة، وفقا لروسيا اليوم.
البرهان

بعد حظر التجوال.. البرهان: إنشاء صندوق قومي لمواجهة كورونا

أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوادني، مجموعة من الإجراءات في إطار مواجهة الدولة لتفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على إنشاء صندوق قومي للدعم لمجابهة مخاطر أزمة كورونا، موضحًا أن الصندوق سيكون مفتوحا لجميع أبناء الوطن في الداخل والخارج للإسهام في تحقيق أهدافه، متابعا أنه يضع إمكانيات الدولة تحت تصرف اللجنة المختصة لمجابهة جائحة كورونا، فضلا عن وضع كل إمكانيات القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى تحت تصرف اللجنة.
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