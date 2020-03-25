«بسبب كورونا».. إغلاق مبنى وزارة العدل في السودان

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:١٤ م

أعلنت وكيلة وزارة العدل السودانية، سهام عثمان، عن إغلاق مبنى الوزارة اليوم الأربعاء، وذلك لإجراء تعقيم واتخاذ إجراءات احترازية صحية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت مسبقا عددا من القرارات بتقليل عدد العاملين لمنع التجمعات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل بنصف العاملين أو أقل لتسيير المهام الرئيسة وضمان عدم توقف العمل، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية كانت من ضمن أولويات الوزارة، موضحة أن هناك حالة اشتباه لزوج موظفة بالوزارة، لذلك تم الإسراع بالإجراءات الاحترازية والتعقيم، وفقا لروسيا اليوم.

وأفاد بيان لمستشفى الأبيض الدولي في الخرطوم بوجود حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ويتعلق الأمر بسيدة لم يسبق لها مؤخرا السفر، وقد توفيت بعد إدخالها للمستشفى وجرى أخذ عينات منها، وهي قيد الفحص.وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص،

وأفاد بيان لمستشفى الأبيض الدولي في الخرطوم بوجود حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ويتعلق الأمر بسيدة لم يسبق لها مؤخرا السفر، وقد توفيت بعد إدخالها للمستشفى وجرى أخذ عينات منها، وهي قيد الفحص.



وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.



وكشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، الأحد الماضي، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.



