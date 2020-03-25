رئيس الاتحاد الإسباني: لم نحدد موعد استئناف الليجا

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٠ م

الليجا

تحدث لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن آخر التطورات بشأن استئناف الليجا، حيث قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "عقدت مؤتمرا مع كل الأقاليم. وأؤكد أن كل المساهمين متحدون وموافقون على الإجراءات المتخذة"وتابع: "كل المسابقات معلقة ولا نفكر في تواريخ جديدة للعودة ولا يمكن التنبؤ بها، ستعود كرة القدم عندما يعود المجتمع إلى طبيعته، علينا أن نوفر للجميع إمكانية التنافس في أفضل ظروف".وأضاف: "لن نتحدث عن الجداول الزمنية، ولا نحب التكهنات، هناك الكثير من الضحايا، أصدرنا بيانًا بالاتفاق مع رابطة الليجا ولم نحدد أي موعد للعودة".

وواصل: "دافعنا عن أمر واحد أنه يجب إكمال الموسم، ولكن هناك أفكار حول عدم التسبب في تعطيل موسمين، لكن الأولوية هي إكمال الموسم الحالي. عندما تتعافى البلاد، ستكون هذه اللحظة المناسبة للعودة"وأكمل: "اللعب في مايو المقبل لن يكون ممكنًا. آمل أن أكون مخطئا وأن نتمكن من ذلك. ولكن سيكون علينا في هذه الحالة

وواصل: "دافعنا عن أمر واحد أنه يجب إكمال الموسم، ولكن هناك أفكار حول عدم التسبب في تعطيل موسمين، لكن الأولوية هي إكمال الموسم الحالي. عندما تتعافى البلاد، ستكون هذه اللحظة المناسبة للعودة"



وأكمل: "اللعب في مايو المقبل لن يكون ممكنًا. آمل أن أكون مخطئا وأن نتمكن من ذلك. ولكن سيكون علينا في هذه الحالة أن نمد فترة الموسم بهدف إنقاذه أيا كانت الفرق التي ستفوز أو تخسر، فيجب أن تفعل ذلك في الملعب"



وعن امكانية لعب مباراة كل 48 ساعة لإكمال موسم، قا:" لقد طلبنا تقريرًا طبيًا لمعرفة ما يجب فعله عندما يعود كل شيء إلى طبيعته".



كما وعد بتقديم قروض بدون فائدة للأندية التي تعاني من الآثار المالية المترتبة على انتشار فيروس كورونا، قائلا إن قروضا بقيمة 4 ملايين يورو ستكون متاحة لأندية القسمين الثالث والرابع، وهذه القروض قابلة للسداد على مدى موسمين

