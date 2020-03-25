رياضة

رئيس الاتحاد الإسباني: لم نحدد موعد استئناف الليجا

٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٠ م
الليجا
الليجا
تحدث لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن آخر التطورات بشأن استئناف الليجا، حيث قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "عقدت مؤتمرا مع كل الأقاليم. وأؤكد أن كل المساهمين متحدون وموافقون على الإجراءات المتخذة"وتابع: "كل المسابقات معلقة ولا نفكر في تواريخ جديدة للعودة ولا يمكن التنبؤ بها، ستعود كرة القدم عندما يعود المجتمع إلى طبيعته، علينا أن نوفر للجميع إمكانية التنافس في أفضل ظروف".وأضاف: "لن نتحدث عن الجداول الزمنية، ولا نحب التكهنات، هناك الكثير من الضحايا، أصدرنا بيانًا بالاتفاق مع رابطة الليجا ولم نحدد أي موعد للعودة".
وواصل: "دافعنا عن أمر واحد أنه يجب إكمال الموسم، ولكن هناك أفكار حول عدم التسبب في تعطيل موسمين، لكن الأولوية هي إكمال الموسم الحالي. عندما تتعافى البلاد، ستكون هذه اللحظة المناسبة للعودة"وأكمل: "اللعب في مايو المقبل لن يكون ممكنًا. آمل أن أكون مخطئا وأن نتمكن من ذلك. ولكن سيكون علينا في هذه الحالة
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فايلر يتحدث عن رحيل أزارو وصعوبة تدريب الأهلي

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أن تجربته في قارة أفريقيا، تبقى مختلفة تمامًا وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة (Neue Zürcher Zeitung) السويسرية، إلى أنه لا يستطيع التحرك بحرية بسبب الجماهيرية الكبيرة، خاصة أن الأهلي أكبر فريق في مصر وأفريقيا، قائًلا:"هناك ثقافة أخرى لدرجة أن تكون نائمًا في الطائرة ويوقظك مساعد الطيار لالتقاط صورة سيلفي". وأكد المدرب السويسري أنه وافق على عرض الأهلي منذ البداية، لخوض تجربة جديدة واستكشاف آفاق آخرى لكرة القدم.
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تأجيل أوليمبياد طوكيو يتصدر عناوين الصحف العالمية

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خالدالغندور: وليدسليمان "لاعب مؤذي" وطارق حامد مقاتل

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ميلان - نابولي

رابطة الدورى الإيطالى تحدد شروطها لإلغاء المسابقة

كشفت تقارير صحفية إيطالية إن رابطة الدوري الإيطالي وضعت صيغة وثيقة من أجل مساعدة الحكومة الإيطالية حال إلغاء الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تعد إيطاليا أكثر دولة أوروبية تضررا من الفيروس إذ تخطت حالات الوفاة ما يزيد عن 6 آلاف. ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فقد عُقد اجتماعا لمناقشة كافة القضايا ومن ضمنها مساعدات الحكومة للأندية الإيطالية بسبب نقص الإيرادات بعد توقف النشاط الكروي. ? ومن المتوقع أن تناقش اللجنة الأولمبية وفينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة مطالب جابريل جرافينا رئيس الرابطة.
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تيباس يهاجم رئيس الفيفا بسبب كورونا

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن فيرناندو مارتين ألفاريز، رئيس ريال مدريد الأسابق، أُصيب بفيروس كورونا المستجد. ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيرناندو ألفاريز حالته الصحية خطيرة بعد إصابته بفيروس كورونا ودخل إلى العناية المشددة.
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تقارير إسبانية: جريزمان مستمر في صفوف برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن أن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة، ليس لديه نية لمغادرة البلوجرانا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة . وأكدت "موندو" في تقرير لها أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مرتبط مع برشلونة بعقد حتى موسم 2024، ونوهت الصحيفة خلال تقريها إلى أن المهاجم الفرنسي يطمح بالفوز بدوري أبطال أوروبا بقميص فريقه الحالي، وجاء ذلك بعد تقارير إسبانية أكدت على أن برشلونة يبحث التضحية بجيزمان لتعزيز صفوفه في موسم الانتقالات القادمة.
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