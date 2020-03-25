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تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في فلسطين

تحرير:وكالات ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٠ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص، وكشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، الأحد الماضي، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.
وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم". وأضاف: "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق". وأوضح ريان أن "تطوير لقاح
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كورونا

«أكبر ارتفاع يومي».. 85 إصابة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 85 إصابة جديدة بكورونا، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين بالمرض منذ انتشار الفيروس في البلاد، إذ أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85 حالة ووصل إلى نقطة 333 إصابة بعد أن كان على مستوى 248 أمس الثلاثاء. وذكرت الحوسني: أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 7 حالات جديدة رصدت لدى 5 أشخاص من بنجلاديش وشخصين من باكستان، مشيرة إلى أن مجموع حالات الشفاء للمصابين بالفيروس بلغ في الدولة 52.
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

أكثر شدة.. السعودية تقر إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

أقر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات احترازية جديدة للحد من تفشي وباء كورونا، وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن القرارت تأتي في إطار حرص المملكة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
وزير الدفاع السوداني

بأزمة قلبية.. وفاة وزير الدفاع السوداني في جوبا

توفي وزير الدفاع السوداني الفريق أول جمال الدين عمر بأزمة قلبية، في جوبا عاصمة جنوب السودان، ومن المتوقع أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم، في وقت تم فيه تعليق المفاوضات في جوبا بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، بحسب سكاي نيوز..
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فيروس- كورونا (16)

«أكبر ارتفاع يومي في فرنسا».. 186 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل 186 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالعدوى في البلاد منذ بدء التفشي، إذ قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الإثنين، إن العدد العام للوفيات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 186 حالة، ووصل إلى نقطة 860 شخصًا بعد أن كان على مستوى 674 أمس الأحد، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد، لافتًا أن الحصيلة العامة للمصابين ارتفعت بواقع 3838 حالة وبلغت 19856 إصابة، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا

الصحة: 4 وفيات جديدة بكورونا.. وارتفاع الإصابات لـ327 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
فيروس- كورونا (16)

الصحة العالمية تدعو الدول لعزل كافة المصابين بكورونا

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، إذ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار»، مناشدة جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس عبر عزل الحالات لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة، مؤكدة أن الأكثر عرضة لكورونا هم من تخطوا الستين عاما من العمر وكذلك الأطفال.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
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